Oroscopo Toro novembre 2020

Oroscopo del mese di novembre 2020 per il segno del Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

in trigono al vostro segno porterà alla luce le scelte già fatte e vi conferirà una nuova visione della realtà. Vi renderete conto che molte cose non sono esattamente come pensavate che fossero e vi sentirete più ambiziosi e sicuri di voi. Assieme a Plutone c'è anche Giove, il pianeta della fortuna, che vi farà procedere più decisi sul cammino che avete intrapreso. Sarete sorpresi dal modo in cui il successo vi sorriderà ricompensandovi per il vostro lavoro paziente e certosino.: La vita di coppia scorrerà serena e tranquilla proprio come piace a voi Toro. A novembre l'amore vi sorriderà e voi potrete gioire senza inibizioni, preoccupazioni o limitazioni, giacché la vostra dolce metà soddisferà le vostre richieste e il dialogo sarà ottimale. Quei tori che stanno vivendo dei conflitti nella convivenza, molto presto avranno l'opportunità di risolverli e mettere finalmente la parola fine. Potrete chiarire del tutto i dubbi e le incertezze e vivere un periodo di pace e armonia. Molti Toro single che fino ad ora hanno cercato la persona dei loro sogni senza mai incontrarla, adesso la troveranno. Venere il vostro pianeta governatore, non permetterà che restiate da soli ancora per molto.: Il mese di novembre sarà eccellente a livello lavorativo e professionale. Vi sarà dato un enorme potere di concentrazione, per cui potrete sfruttare al meglio la vostra grande capacità produttiva. Il lavoro, infatti, sarà fonte inesauribile di crescita economica e personale. Grazie agli influssi di Mercurio e Venere in un segno amico come la Bilancia, questo per voi sarà un momento ricco di idee e progetti. Farete un salto importante nelle vostre attività, anche se all'inizio avrete un po' paura ad affrontare le nuove sfide, ma la vostra incrollabile volontà vi permetterà di fare qualunque cosa voi abbiate deciso.: Sebbene le stelle vi sorrideranno in molti ambiti della vostra vita, non si comporteranno allo stesso modo per quanto riguarda il vostro benessere. Per questo motivo sarà bene che vi prendiate cura di voi stessi, soprattutto nell'alimentazione, poiché il vostro apparato digerente sarà piuttosto delicato in questo periodo. Anche coloro che soffrono di problemi alle articolazioni dovranno stare più attenti, giacché potrebbero avere una complicazione inaspettata. Il vostro astrologo Jennaro v'invita a non allarmarvi, perché con un po' di prevenzione potrete fare in modo che non vi accada nulla di male.: I vostri giorni fortunati del mese di novembre sono: domenica 1, domenica 15 e martedì 24.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store