Oroscopo Scorpione novembre 2020

Oroscopo del mese di novembre 2020 per il segno dello Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

ha sempre un'ottima intuizione che gli permette di agire in maniera opportuna in ogni situazione. Con il Sole e Mercurio nel segno, a novembre vi sentirete più determinati, tempestivi e intraprendenti, oltre che sensuali e seducenti. Marte in Ariete e Venere in Bilancia vi daranno la possibilità di ottenere tutte quelle soddisfazioni che negli ultimi tempi vi sono mancate. Se avete dei progetti che non sono ancora chiari e richiedono di essere definiti, Giove e Plutone in Capricorno vi aiuteranno nelle scelte più coerenti ed eque. Alcune persone importanti vi noteranno e vi sosterranno.: Il mese di novembre presenta un oroscopo ottimale in tema sentimentale per molti di voi dello Scorpione. Potrete ottenere miglioramenti significativi nella vostra vita affettiva e gioire dei piaceri dell'amore in modo appassionato, come solo voi sapete fare. Vivrete un'intimità molto intensa e raggiungerete una perfetta intesa con il vostro partner, così che ogni disaccordo e incomprensione verranno lasciati alle spalle. Se avete il cuore ancora libero, sappiate che in questo periodo siete dotati di un potere di seduzione maggiore di quello che avete solitamente, grazie ai favori di Venere, il pianeta della bellezza, che vi concederà di avere tutto quello che volete. Avrete la grande opportunità di incontrare l'amore della vostra vita, che vi riempirà di felicità.: L'arrivo di Mercurio nella vostra area zodiacale nella prima settimana di novembre comincerà subito a dare dei buoni frutti. La vostra mente inizierà a produrre idee molto brillanti e voi vi sentirete più creativi e produttivi. Sul posto di lavoro il clima migliora e voi potrete mostrare a tutti il vostro valore. Sarete apprezzati dalle persone che hanno potere. Se ancora non avete un'attività, questo è un buon momento per fare colloqui di lavoro. Novembre è propizio anche per studiare, prepararsi per un concorso o un esame. Insomma, eventi positivi possono entrare nella vostra vita, ma dovrete essere pronti a interagire in modo efficace con il destino. Provate a condividere le vostre idee, perché potrebbero essere molto apprezzate.: I mesi scorsi non sono stati dei migliori riguardo alla vostra salute e al benessere, ma con l'arrivo di novembre potrete scrivere la parola fine a questa infausta dinamica, anche se i primi giorni del mese continueranno a trascinarsi alcuni piccoli disagi che interesseranno maggiormente le articolazioni. In questo caso, qualche giorno di riposo può essere una valida alternativa per ottenere un recupero delle energie. Imparate a prendervi cura del vostro corpo e della vostra mente. La pratica di alcune posizioni yoga vi consentirà di recuperare l'energia perduta.: I vostri giorni fortunati del mese di novembre sono: 3, 16 e 23