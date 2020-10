Oroscopo Sagittario novembre 2020

Oroscopo del mese di novembre 2020 per il segno del Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

i sagittari potranno realizzare i vecchi progetti che avevano in mente da parecchio tempo. Acquisirete più responsabilità e muoverete cielo, mare e terra per creare nuove attività e/o modi di guadagnare denaro. Questo mese, infatti, sarà molto favorevole per quanto riguardano il vostro lavoro o la professione e l'economia, grazie soprattutto ai buoni auspici di Mercurio e Venere all'ombra della vostra costellazione. Alcuni di voi potranno programmare un viaggio all'estero tanto atteso, altri avranno la sorpresa di fare un breve viaggio improvviso.: Per i sagittari che vivono in coppia, ci saranno momenti molto piacevoli e appassionanti in compagnia della persona che amano. Nel caso in cui stiate vivendo dei momenti problematici con il vostro partner, ora potrete risolverli con molta calma e serenità. E anche se non potranno essere risolti tutti in una volta, per lo meno miglioreranno. Se ancora non avete un partner, è molto probabile che a novembre troverete la persona giusta per iniziare una relazione d'amore. Cupido sarà alle vostre spalle per cui è facile che emerga una profonda simpatia nei settori dell'amicizia, del lavoro o dello studio, avendo la preziosa opportunità di condividere un viaggio che vi avvicini di più. Con il passare del tempo, la simpatia e l'attrazione si trasformeranno in un sentimento ben più profondo.: Novembre è un mese in cui ci sarà molta attività ed entusiasmo per il Sagittario grazie a Marte in trigono alla vostra area zodiacale, i cui influssi di energia positiva vi aiuteranno a portare avanti i progetti di lavoro che avete avviato in passato nonché per avviarne di nuovi. Durante la prima settimana, Venere vi aiuterà dandovi l'opportunità di avere guadagni extra che potrebbero arrivare attraverso dei bonus. Nella seconda settimana, Mercurio vi favorirà dandovi forza di volontà, ingegno e prontezza. Dalla terza settimana, arriva anche il Sole nel segno per portarvi buone notizie, soprattutto se state cercando lavoro all'estero. È l'ideale per imparare, crescere ed evolvere come persona. Tenete presente che con il sostegno di questi pianeti, nessuno oserà toccarvi.: Una maggiore necessità di riposare prenderà il sopravvento durante il mese di novembre, poiché dovrete ricostituire le energie che il vostro bioritmo richiede per far fronte alla crescente attività. Probabilmente le prime giornate di novembre saranno le peggiori, con l'eventuale comparsa di diversi dolori muscolari e articolari. È anche possibile che lo stress vi giochi un brutto scherzo, quindi farete bene a gestire al meglio le vostre emozioni se non volete che peggiorino il vostro benessere più del previsto. Il vostro astrologo Jennaro vi consiglia di vivere in modo più rilassato.: I vostri giorni fortunati del mese di novembre sono: 7, 18 e 27.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store