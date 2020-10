Oroscopo mensile di Jennaro

novembre 2020

sarà un mese un po' travagliato ma con le premesse per un futuro migliore. A partire dai primissimi giorni, Giove e Saturno in congiunzione nel Capricorno formeranno un sestile di 60° con Nettuno nei Pesci, ciò porterà un ambiente stimolante per i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno e ai segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Nel loro oroscopo si prospetta un ciclo pieno di opportunità vantaggiose e convenienti., l'aspetto più importante di questi transiti è lo sconvolgimento che ci sarà nella vita dei segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario e dei segni d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, che avranno difficoltà ad abituarsi alla disciplina e alle restrizioni di Saturno. Questa particolare circostanza creerà un clima di ribellione e un bisogno irrefrenabile di libertà e indipendenza, nonostante alcuni alti e bassi, novembre sarà un mese molto proficuo riguardo agli aspetti legati al lavoro, al denaro e agli studi. Inoltre, per molti di voi ci sarà la possibilità fare dei viaggi stimolanti che vi aiuteranno ad entrare in contatto con nuove persone e differenti culture. È tempo per tutti di mettere insieme i vostri piani e le aspirazioni e costruire qualcosa di nuovo che duri nel tempo.il tuo oroscopo mensile di novembre 2020 con le previsioni di Jennaro per scoprire cosa ti propone riguardo l'amore, la salute, il lavoro e la fortuna