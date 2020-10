Oroscopo Leone novembre 2020

Oroscopo del mese di novembre 2020 per il segno del Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

in sestile ein Trigono attiveranno il settore della sfera affettiva di molti nati nel segno del Leone. Sarete gioiosi, appassionati e pieni di energia. I sentimenti saranno al centro della vostra attenzione durante le piovose giornate del mese di novembre. Sentirete un maggiore bisogno di stare a contatto con le persone che amate. Grazie a questo acceso desiderio di vivere momenti sereni con vostri cari, passerete gran parte del tempo in casa, rendendo le mura domestiche più accoglienti e confortevoli.: Venere e Marte sono entrambi in una posizione favorevole verso di voi, per cui non c'è dubbio che vivrete piacevoli momenti assieme alla vostra famiglia. Se avete dei figli, riceverete grandi soddisfazioni che vi riempiranno di gioia e che condividerete con il vostro partner. Potrete saggiare nuove sfaccettature nella vostra relazione di coppia e scoprire una rinnovata complicità molto piacevole e stimolante. Con calma e sincerità saprete esprimere i vostri sentimenti in modo chiaro e senza fraintendimenti. Se siete ancora soli o avete da poco subito una rottura sentimentale, entrerete nell'ordine delle idee che essere single non è sinonimo di tristezza, anzi, questa condizione vi consentirà di conoscervi di più e meglio. Inoltre, vi concede di guardare verso nuovi orizzonti e di divertirvi come non avete più fatto da tanto tempo.: L'area delle attività presenta alcune difficoltà e la necessità di apportare modifiche che portino alla stabilità e credibilità. Il Sole e Mercurio in quadratura, pur essendo negativi, in verità non genereranno alcun conflitto che non possa essere risolto da parte vostra con un po' di pazienza e serenità. Quindi, durante il mese di novembre dovreste evitare le speculazioni finanziarie. Soprattutto, fate attenzione alle spese sconsiderate che in questo momento possono provocare problemi di difficile soluzione. Cercate di non essere troppo esigenti, puntando il dito per dimostrare di avere il controllo, perché finireste per irritare i vostri colleghi di lavoro e/o collaboratori.: È molto probabile che in questo periodo alcuni di voi leoni si sentano un po' giù fisicamente e moralmente. In qualche occasione la nostalgia potrebbe prendere il sopravvento sul vostro stato d'animo senza una ragione apparente. Se questo è il caso vostro, sarà bene iniziare a praticare qualsiasi tipo di esercizio fisico in modo da ricostituire le forze. La famiglia e gli amici vi aiuteranno ad uscire dai momenti di malinconia.: I vostri giorni fortunati del mese di novembre sono: martedì 3, domenica 15 e mercoledì 25.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store