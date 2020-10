Oroscopo Gemelli novembre 2020

Oroscopo del mese di novembre 2020 per il segno dei Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

che avete imparato dalle vostre esperienze passate, riacquisterete la fiducia in voi stessi e questo vi permetterà di avanzare lungo il percorso che il destino ha tracciato per voi. Mercurio e Venere in trigono alla vostra area zodiacale vi conferiscono la capacità di comunicare con l'ambiente intorno a voi, competenza per la quale sarete molto apprezzati dalle persone che vi circondano, purché evitiate di ostinarvi su alcune idee che non sono appropriate per l'occasione. Alla fine del mese vi muoverete verso obiettivi che da tempo desideravate raggiungere.: Per i Gemelli che convivono con il proprio partner, la vita di coppia sarà molto positiva. Durante il mese di novembre il rapporto affettivo si svilupperà in modo sereno. Non ci saranno alti e bassi di nessun genere, poiché lo stato di armonia interiore che avrete raggiunto vi permetterà di gioire della felicità di stare con la persona che amate. I sentimenti saranno molto favoriti. Infatti, Venere transita attraverso la vostra quinta Casa astrologica, dove saprà ricompensarvi nelle questioni di cuore. I Gemelli vivranno intense esperienze amorose raggiungendo insoliti livelli d'intesa con la persona che vive al loro fianco, sia nella quotidianità che nell'intimità. Se siete single, sappiate che Cupido scoccherà le sue frecce nei cuori dei Gemelli che aspettano l'amore della loro vita.: L'energia creativa che a novembre riceverete da Marte che nelle prossime settimane formerà con il segno dei Gemelli un sestile armonico di 60°, vi permetterà di avanzare notevolmente nelle voste attività lavorative e professionali. Non è escluso che ad alcuni di voi possano arrivare delle proposte per un viaggio d'affari o un'importante opportunità per stabilirvi all'estero per questioni di lavoro. In arrivo ci sono buone notizie e interessanti opportunità anche per quei gemelli che sono alla ricerca di un lavoro, oppure intendono cambiare qualcosa in ambito lavorativo. Le occasioni ci saranno, ma dovrete essere pronti e non sottovalutare le persone che possono essere utili al vostro progresso professionale.: I Gemelli sono uno dei segni che trarranno maggiori benefici in questo periodo a livello di benessere, poiché nel vostro oroscopo sono previsti importanti cambiamenti positivi di Plutone, il pianeta del rinnovamento che da un po' di tempo vi sta condizionando con i suoi influssi rendendovi irrequieti e impulsivi. Sotto la rinnovata forza plutoniana acquisirete un rinvigorito equilibrio e una ricchezza interiore insospettata che vi consentiranno di essere ottimisti e guardare oltre gli ostacoli. I disagi si placheranno e potrete vivere un tranquillo mese di novembre.: I vostri giorni fortunati del mese di novembre sono: martedì 10, mercoledì 18 e domenica 29.