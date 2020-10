Oroscopo Capricorno novembre 2020

Oroscopo del mese di novembre 2020 per il segno del Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

un'importante congiunzione tra Giove e Plutone che avverrà nella seconda metà di novembre in Capricorno. L'unione di queste due potenti energie accade ogni tredici anni e tutte le volte avviano un ciclo di trasformazione e la promessa di grandi ricompense. Il buon Giove porterà la fortuna nella vostra casa. Plutone purificherà il vecchio che non vi serve più, consentendovi una rigenerazione che vi farà crescere su tutti i livelli. Conoscerete una persona con cui potrete relazionarvi sentimentalmente e la possibilità di stabilire contatti di lavoro o di fare buoni affari.: Che in genere i sentimenti non facciano parte delle vostre priorità, ve ne accorgerete soprattutto all'inizio di novembre 2020, con Mercurio e Venere in quadratura al vostro segno zodiacale. Nelle prime due settimane del mese non sarà facile rapportarvi con la persona che vive accanto a voi. In questi giorni sarà meglio che vi concentriate maggiormente sul lavoro. Il clima amoroso migliorerà nella seconda quindicina, quando Venere e Mercurio formeranno un sestile armonico di 60° con la costellazione del Capricorno. Per voi ci saranno momenti molto piacevoli. I capricorni single avranno l'opportunità di conoscere qualcuno o qualcuna molto speciale con cui iniziare una relazione intensa e romantica. Molto probabilmente incontrerete questa persona in ambito scolastico, oppure in una riunione a livello sociale o di lavoro. In alcuni casi, inizierà come un'amicizia che presto si trasformerà in amore.: I progressi nel campo delle attività saranno notevoli, anche se inizialmente alcuni problemi nei rapporti con i vostri colleghi saranno inevitabili. Questo succede perché la quadratura di Mercurio fino al giorno 10 non vi facilita la comunicazione con gli altri. Tuttavia, se guardate il cielo, vedrete che presto la posizione del dio alato cambierà e voi avrete la possibilità di chiarire tutti i malintesi. Ciò vi consentirà di avere il supporto dei vostri collaboratori. Le prospettive saranno chiare e sul vostro cammino ci saranno notizie incoraggianti. Ciò vi permetterà di portare a termine i vostri progetti e raccogliere nel breve periodo i frutti del vostro impegno. Durante la seconda parte di novembre avrete la possibilità di viaggiare per motivi di lavoro.: Novembre si presenta come un periodo diviso a metà. Nella prima parte dovrete combattere con le vostre forze se volete raggiungere i vostri traguardi, poiché le energie non saranno molte, visto che avete anche Marte in quadratura. Sarà assai benefico per voi fare un po' di attività fisica che vi permetta di allentare la tensione. Potreste fare dello yoga, un'attività che vi può aiutare a migliorare sia fisicamente che spiritualmente. Se guardate le cose con ottimismo, tutto migliorerà.: I vostri giorni fortunati del mese di novembre sono: 11 20 e 25.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store