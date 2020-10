Oroscopo Cancro novembre 2020

Oroscopo del mese di novembre 2020 per il segno del Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

può essere un periodo difficile per molti di voi che siete nati sotto il segno del Cancro, giacché Venere in Bilancia fino al 22 e Marte in Ariete per tutto il mese, formano una quadratura abbastanza sfavorevole e ciò indica difficoltà in arrivo, in alcuni casi con complicazioni più o meno gravi. Tuttavia, il Sole e Mercurio in trigono al vostro segno vi faranno da guida e, nonostante le difficoltà, tutto andrà per il meglio. Siate sempre disponibili e attenti con tutti e continuate ad andare per la vostra strada cercando di superare gli ostacoli mantenendo un comportamento decoroso e rispettoso.: Come ho detto prima, l'arrivo di novembre potrebbe portare buone nuove se non doveste rendere conto a Venere e a Marte, in aspetto dissonante, che tenteranno di mettere un po' di zizzania nella coppia. Molto probabilmente i pianeti della bellezza e della guerra, porteranno alla luce una questione del passato. Ovviamente, non sarà niente di grave se il vostro rapporto ha delle solide basi. Per fortuna, ci sono il Sole e Mercurio che vi daranno maggiore sicurezza e vi aiuteranno a esprimere apertamente i vostri sentimenti. Inoltre, beneficerete dei favori di Giove che vi farà sentire più generosi, aperti al dialogo e sorridenti. Se non avete nessuno al vostro fianco, verso la metà del mese ci saranno delle occasioni importanti per incontrare la persona dei vostri sogni. Può essere durante una festa o una riunione di studio o di lavoro. L'importante è che superiate la vostra innata timidezza.: Sotto gli sguardi attenti del Sole e Mercurio in trigono alla vostra costellazione, aggiungerete tenacia e razionalità alla vostra sensibilità, che vi aiuteranno a scegliere la cosa giusta da fare in ogni momento della giornata, nonché vi incoraggeranno a migliorare i vostri contatti sul posto di lavoro. C'è un miglioramento nelle vostre attività. Tutto diventa più sostenibile a livello lavorativo. Se dovete intraprendere un nuovo lavoro con qualcuno che conoscete da poco, la seconda parte del mese vi consentirà di capire le sue esigenze ed esprimere al meglio le vostre idee. Non vi resta che dare spazio ai vostri progetti per il futuro senza lasciarvi scoraggiare dalle difficoltà.: In generale, posso dire che in termini di benessere il mese di novembre sarà abbastanza tranquillo per il segno del Cancro, poiché ci sono alcune congiunzioni astrali molto positive che vi terranno lontani dalle malattie. Tuttavia, chi soffre di problemi digestivi o respiratori, dovrà prestare maggiore attenzione, in quanto potrebbero sopravvenire delle complicazioni. Disturbi a livello gastrointestinale potrebbero colpirvi, quindi sarà meglio che prestiate una particolare attenzione all'alimentazione. Il riposo è fondamentale se volete essere in buona forma per tutto il mese di novembre 2020.: I vostri giorni fortunati del mese di novembre sono: giovedì 12, giovedì 19 e martedì 24Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store