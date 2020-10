Oroscopo Bilancia novembre 2020

Oroscopo del mese di novembre 2020 per il segno della Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

voi della Bilancia potrete sfruttare l'azione positiva di Mercurio per crescere come persona poiché il pianeta della comunicazione è per buona parte del mese in transito nel vostro segno. Si esaudiranno i vostri desideri di tranquillità e armonia. Grazie alla vostra connaturale diplomazia, avrete la possibilità di andare d'accordo con le persone intorno a voi e armonizzare i diversi punti di vista all'interno della vostra vita sociale. Se ultimamente avete avuto dei problemi nel rapporto con gli altri, nei prossimi giorni risolverete facilmente ogni malinteso.: Nelle prime tre settimane di novembre potrete beneficiare del supporto di Venere, il pianeta che governa l'area della Bilancia, che vi farà vivere momenti appassionati e romantici nell'intimità con il vostro partner. Avrete voglia di divertirvi, giacché le provocazioni saranno molto stimolanti nei giochi di coppia. Approfittate di questo mese carico di energie cosmiche molto positive per esprimere al cielo i vostri desideri più intimi. Se siete single, così come Venere nel segno vi trasmetterà la sua parte di dolcezza, Marte di fronte a voi aumenterà le vostre capacità di seduzione. Conquisterete una persona speciale con cui avvierete una relazione interessante e che avrà tutte le caratteristiche per essere stabile se entrambi vi accetterete l'un l'altro così come siete.: Se volete ottenere dei vantaggi a livello lavorativo o professionale, bisogna che agiate prevalentemente nelle prime due settimane di novembre, quando il pianeta Mercurio è molto bendisposto con voi e vi farà ottenere buoni successi e generosi profitti. Se siete in attesa di una risposta per un lavoro o state aspettando la chiamata per una collaborazione professionale, oppure avete intenzione di iniziare un nuovo percorso lavorativo, o vi state preparando per un esame, allora il vostro oroscopo è assolutamente favorevole. Prestate attenzione alle nuove esigenze che stanno emergendo e non perdete le occasioni che potrebbero arrivare in questi giorni perché sarà difficile che tornino.: Il livello della vostra salute rimarrà stabile durante tutto il mese di novembre, ma questo non significa che dobbiate mettere da parte la cautela e le precauzioni. Cercate di evitare inutili rischi e fate in modo da non restare svegli fino a tardi o commettere eccessi, poiché in tal caso potreste incorrere a seri problemi. Dovrete riposare a sufficienza se volete mantenere il vostro corpo sano e riposato.: I vostri giorni fortunati del mese di novembre sono: 2, 15 e 22.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store