Oroscopo Ariete novembre 2020

Oroscopo del mese di novembre 2020 per il segno dell'Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

sarà un mese fantastico per molti di voi che siete nati nel segno dell'Ariete. Potrete raggiungere buona parte dei vostri obiettivi se non disperderete il grande flusso di energie di cui potrete disporre. Durante questo periodo avrete modo di chiarire i dubbi e le incomprensioni con le persone che vi circondano, in particolare con il vostro partner oppure con un amico o collega di lavoro con cui avete un rapporto molto stretto. Come al solito, il vostro astrologo Jennaro vi esorta a riflettere prima di agire, così come prima di aprire bocca.: La vita sentimentale di novembre potrebbe essere un po' agitata per più di qualcuno degli innamorati dell'Ariete. Questo perché le limitazioni di Mercurio e Venere in Bilancia e, quindi in opposizione, associate alla forza bellica di Marte nel segno, retrogrado nella prima parte del mese, potrebbero portarvi ad avere delle discussioni anche intense con il vostro partner, dovute probabilmente a un eccesso di caparbietà da parte vostra. Nella seconda quindicina troverete un maggiore equilibrio e sarete in grado di evitare problemi, a patto di tenere a bada la vostra impulsività. A fine mese otterrete progressivi miglioramenti, momenti felici e più tempo insieme. Se siete ancora single in cerca dell'anima gemella, attendete la seconda parte di novembre poiché sarà eccellente per molti arietini che saranno più seducenti che mai e pronti per iniziare una bellissima storia d'amore.: Le prime due settimane di novembre non saranno per nulla entusiasmanti riguardo alle attività lavorative e alle entrate in denaro. Soprattutto, soffrirete le restrizioni a cui vi costringe Mercurio fino a domenica 11 in opposizione. Sotto la sua azione contraria, ogni piccolo intoppo vi sembrerà insormontabile. Avrete difficoltà ad esprimere quello che avete in mente, così come nel realizzare i vostri progetti. Poi, col passare dei giorni, transitando in Scorpione, il pianeta della comunicazione perde la sua negatività, così come anche Marte riprende il suo moto diretto e per voi tutto torna al suo posto. Ogni macigno davanti a voi diventa un sassolino. I guadagni cominceranno ad arrivare.: Sebbene a novembre non vi sia una condizione astrale negativa riguardo al vostro benessere, le preoccupazioni e le difficoltà che inevitabilmente arriveranno, potrebbero influire negativamente sulla vostra salute. Cercate quindi di equilibrare la vostra vita riposando abbastanza e mangiando cibo sano, oltre a passare più tempo con le persone a voi care e sostenerle quando ne hanno bisogno.: I vostri giorni fortunati del mese di novembre sono: giovedì 12, venerdì 20 e venerdì 27.