Oroscopo Acquario novembre 2020

Oroscopo del mese di novembre 2020 per il segno dell'Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

in genere avete la tendenza ad aggrapparvi strenuamente ai vostri punti di vista senza indietreggiare di fronte a niente e a nessuno. Sotto gli influssi astrali del mese di novembre 2020, questa vostra prerogativa potrebbe portarvi qualche problema sia in campo personale e sociale che in ambito lavorativo per questioni legate al denaro o comunque alla gestione dei beni materiali. Jennaro v'invita ad essere più flessibili nelle vostre valutazioni e prendere in considerazione i punti di vista degli altri. In questo modo sarete in grado di relazionarvi opportunamente al vostro ambiente e, nel contempo, vi sentirete meglio con voi stessi.: Imparare a essere più accondiscendenti, è la strada da percorrere quando si tratta della vostra vita di coppia per evitare di avere, con la persona che amate, dei problemi legati soprattutto a questioni economiche o alla gestione della casa. Istituire un dialogo piacevole e sereno vi consentirà di trovare le giuste risposte alle difficoltà che si presenteranno durante il corso di novembre. In pratica, la buona comunicazione vi aiuterà a capire meglio la persona accanto a voi e, viceversa, a essere compresi dalla stessa. In questo modo condividerete momenti piacevoli e appassionati i compagnia del vostro partner. Se siete single, la freccia di Cupido è pronta per essere scoccata e finalmente troverete colui o colei capace di incantare il vostro cuore. Volete sapere quando? Molto prima di quanto immaginiate.: La vita lavorativa e/o professionale dell'Acquario sarà molto attiva a partire sin dalla prima settimana di novembre. La congiunzione tra Mercurio e Venere in trigono alla vostra area zodiacale, vi supporterà nella gestione delle vostre attività che andranno a buon fine. Farete ottimi affari e otterrete grandi benefici a livello di entrate economiche. In particolare, trarrete molti vantaggi nel campo della comunicazione, perché potrete capire perfettamente chi vi circonda e attirerete le simpatie delle persone con il solo potere della parola. Un viaggio all'estero dopo la metà del mese potrebbe essere possibile.: Per buona parte di novembre, Urano, il vostro pianeta governatore, tornerà ad essere favorevole portandovi grandi benefici e livello di benessere. Mentre le vostre energie si rinnovano, una nuova forza s'impadronisce del vostro spirito che vi spinge ad andare sempre avanti. A partire dalla seconda settimana del mese, voi dell'Acquario sentirete un grande bisogno di stare da soli, quindi spesso vi allontanerete dalle persone intorno a voi per ritirarvi a riflettere in pace. Se siete in sovrappeso e avete intenzione di dimagrire iniziando una dieta, sarà meglio mettervi in contatto con un professionista dell'alimentazione ed essere pronti a seguire le sue istruzioni.: I vostri giorni fortunati del mese di novembre sono: 5, 18 e 28.