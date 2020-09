Oroscopo Vergine ottobre 2020

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il segno della Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

è uno degli elementi terrestri più stabili dello zodiaco che vuole essere amato e ama prendersi cura delle persone più care. Ciò di cui avete bisogno, ora, è cominciare a scrollarvi di dosso ciò che non amate. Nel vostro oroscopo di ottobre 2020 c'è la presenza di due pianeti molto diversi tra loro, ma ugualmente potenti. Da un lato Mercurio, il vostro governatore, vi farà ottenere tutto ciò che è vantaggioso per voi. Dall'altro, invece, Saturno cercherà di rendere complicato tutto ciò che riguarda il quotidiano mettendovi di fronte ad ostacoli e ritardi. Qualunque cosa accada, restate fiduciosi, poiché Giove vi è favorevole e la fortuna rimarrà al vostro fianco.: Durante le serate ottobrine le relazioni affettive vi offriranno dei momenti impareggiabili. Venere sta brillando di luce intensa ed entrerà nella vostra costellazione appena dopo che il Sole l'avrà resa più luminosa. A questo punto è facile prevedere che il rapporto di coppia sarà il protagonista di questo periodo, anche perché in esso troverete la pace e la sensazione di essere completi, cosa che è molto importante per voi. Il legame che vi lega al partner sarà rafforzato. Come per incanto, tutti i problemi scompariranno. L'ultima settimana di ottobre conterrà i giorni più spensierati, quando la Luna e Urano vi incoraggeranno ad adottare un approccio più frizzante con la vostra dolce metà. Se siete ancora single, le storie che avranno inizio durante il mese di ottobre 2020 saranno molto gratificanti per voi della Vergine. Venere prossimamente nel segno vi darà l'opportunità di incontrare una persona che potrebbe essere la vostra anima gemella. Sarete in grado di trovare voi stessi attraverso l'altro, qualcosa che vi darà molta pace interiore. Avrete la certezza di aver scelto la persona giusta per trascorrere il resto della vostra vita.: Questo ottobre è un mese che vi farà considerare nuovi traguardi, oppure porterete a termine quelli che avete lasciato sospesi in passato. Se state pensando di avviare un'attività in proprio, non ritardatela, avete davanti a voi la possibilità di raggiungere la stabilità economica che state sognando da così tanto tempo. I riconoscimenti arriveranno, ma non prima di aver attraversato un periodo di sacrifici personali. Avrete la sensazione di aver lavorato invano, ma alla fine raggiungerete la destinazione che le stelle vi hanno preparato. Saprete perfettamente cosa volete e come ottenerlo. Il supporto non vi mancherà, andate avanti e la sorte vi arriderà. Se siete a caccia di un lavoro, troverete presto quello che state cercando. Un amico vi favorirà in questo senso.: Voi della Vergine state sempre lì a controllare ogni dettaglio e non tollerate che si commettano errori. Questo potrebbe causarvi uno stato eccessivo di tensione nervosa, ma non dovete preoccuparvi, perché non c'è niente di veramente terribile che vi minaccia. La cosa migliore è che impariate una volta per tutte a prendere le cose con calma ed evitare la rigidità e la tendenza a pensare alle malattie. Mettete da parte anche l'automedicazione e andate dal vostro medico se necessario, poiché in questo modo avrete la possibilità di allontanare il problema e rimanere calmi. La pratica dello yoga vi rilasserebbe e vi darebbe la pace della mente.I vostri numeri fortunati del mese sono: 16 19 33 51 75Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store