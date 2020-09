Oroscopo Toro ottobre 2020

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il segno del Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

ci sono grandi movimenti planetari che influenzeranno l'area del Toro durante il mese di ottobre 2020, perciò, la vostra situazione complessiva non varierà di molto. Nettuno in sestile al Nodo Nord vi donerà una maggiore intensità a livello emotivo. Questo significa che dovrete dedicarvi a svolgere compiti che esprimano ciò che siete e sentite, se lo farete, avrete molti benefici.: Questo è un periodo in cui voi Toro avrete molti dubbi a livello sentimentale che possono farvi prendere delle decisioni di cui in seguito potreste pentirvi. All'inizio del mese, sotto gli influssi della Luna piena, avrete voglia di provare nuove esperienze amorose nonostante abbiate già un partner. Se questo è il vostro caso, per evitare complicazioni sarà meglio apportare qualche cambiamento nel vostro menage quotidiano e fare in modo da tornare a sentire quella passione che un tempo vi faceva esprimere i vostri desideri alla persona che avete accanto. Se siete single e state cercando l'amore della vostra vita, il cielo ottobrino vi farà sfruttare al meglio le vostre uscite sociali. Alcuni di voi avranno la possibilità di incontrare una persona attraverso uno dei social web e intrattenere con lui o lei una conversazione costante fino ad arrivare al primo appuntamento reale. In quest'occasione, Jennaro consiglia di prestare attenzione alla presenza di Plutone che, nella casa dell'intimità, potrebbe compromettere i vostri risultati, poiché è un pianeta che tende a farvi vedere la parte più oscura delle persone.: La creatività avrà un ruolo rilevante nei luoghi di lavoro in cui vi impegnerete. Avrete l'opportunità di dare una svolta favorevole alla vostra attività nonostante alcuni disaccordi potrebbero sorgere con un vostro collaboratore o superiore. La vostra fantasia e la genialità vi faranno ottenere i risultati migliori nello svolgimento delle vostre mansioni. Questo successo porterà con sé l'aumento dei profitti e la possibilità di mettervi in contatto con personalità influenti che faciliteranno la vostra carriera. Dall'altro lato della medaglia c'è che potreste sentirvi sotto pressione. Cercate di non farvi prendere dal nervosismo e vedrete che tutto andrà liscio come l'olio. Non dimenticate di riposare il più possibile per essere in forma il giorno successivo.: In generale, il vostro benessere sarà su un buon livello, poiché le buone stelle do ottobre non consentiranno di ammalarvi. Tuttavia, coloro che soffrono di problemi alle articolazioni dovranno prestare maggiore attenzione, poiché potrebbero incorrere in una ricaduta o andare incontro a una complicazione inaspettata. In ogni caso, sarà meglio che consultiate il vostro medico di fiducia piuttosto che praticare l'auto medicazione. Per il buon equilibrio psicofisico sarà molto utile svolgere un'attività fisica o sportiva che vi liberi dalle tensioni e vi distragga dalle preoccupazioni. Se non fate alcuna attività, provate a camminare per diversi isolati tutti i giorni.I vostri numeri fortunati del mese sono: 5 16 31 52 73Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store