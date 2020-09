Oroscopo Scorpione ottobre 2020

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il segno dello Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

l'istinto vi porta a prendere decisioni che vanno in contrasto con la testa, ma questo non è un male, basta, però, che non forziate il destino. D'altra parte, l'intuizione e la percezione, sono i vostri doni naturali. Voi Scorpioni andate sempre in fondo alle cose, anche se spesso siete troppo drastici nelle vostre decisioni e i punti di vista. Per voi, l'oroscopo di ottobre prevede alcuni cambiamenti in ambito delle vostre attività di lavoro che potrebbero farvi elevare nella vostra posizione sociale. Anche l'ambiente familiare vi sorriderà. Molti errori saranno risolti e nuove opportunità si presenteranno a condizione che siate disposti ad essere sempre creativi e originali.: Molti uomini e donne di segno Scorpione credono che l'universo giri intorno a loro, soprattutto quando sono innamorati. Se anche voi ambite essere al centro assoluto della scena, sarete soddisfatti a partire dalla seconda settimana di questo mese di ottobre, quando Venere transiterà in Vergine, formando un sestile armonico con Mercurio in transito nel vostro segno. Quello che accadrà è semplicemente che il clima delle giornate ottobrine sarà caratterizzato da energie positive che ispireranno sentimenti di tenerezza e di romanticismo. Insomma, anche se avete paura ad ammetterlo, siete pronti a rinunciare alle vostre abitudini per soddisfare la persona a cui tenete molto. Se siete single, è possibile che si verifichi un riavvicinamento con un amore del passato. Le antiche dispute saranno superate e ci sono buone probabilità che andrete molto lontano insieme. Divertitevi e non pensate ad altro. Tirate fuori il vestito più elegante che avete per uscire e brillare.: Ottobre 2020 sarà un mese ricco di eventi per gli Scorpioni. Il transito di Marte in quinconce al vostro segno vi darà un impulso creativo. Sarà messa alla prova la vostra abilità, soprattutto la fantasia. In ogni caso, sebbene gli influssi planetari non vi neghino il successo, il duro lavoro e una forte determinazione saranno necessari. Nuove iniziative dovranno essere prese senza ripensamenti. Sarà il vostro coraggio a portare con successo la vostra vita lavorativa e/o professionale a un livello superiore. Ringiovanite i vostri pensieri e uscite dalle vostre paure. I primi giorni potrebbero essere leggermente instabili per voi, ma basterà che manteniate la calma. Nei giorni successivi riuscirete a sviluppare le vostre azioni nella direzione più positiva.: Durante il mese di ottobre 2020 avrete a disposizione abbastanza energie con cui potrete gestire con successo le situazioni nelle quali vi troverete. Tutto dipenderà da come gestirete la situazione quando vi renderete conto di ciò che volete veramente. È possibile incorrere in qualche problema fisico, probabilmente a causa di uno sforzo muscolare. Forse ci sarà meno impeto, ma non dovrete preoccuparvi in modo eccessivo. A fine mese gli Scorpioni cercheranno rifugio nella famiglia che può agire da balsamo per il vostro sistema nervoso. Le attività ricreative vi saranno molto utili, poiché consentono di distrarvi e rilassarvi e mettere da parte le vostre preoccupazioni e i problemi.I vostri numeri fortunati del mese sono: 5 27 33 59 71