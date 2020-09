Oroscopo Sagittario ottobre 2020

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il segno del Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

con voi del Sagittario durante la prima quindicina del mese di ottobre 2020. Comparirà e scomparirà a sorpresa quando meno ve lo aspettate riempiendo la vostra vita di dolci illusioni e amare delusioni. Insomma, nelle prime due settimane ci saranno avvenimenti contrastanti che vi potrebbero causare non pochi turbamenti. L'astrologo Jennaro v'invita a proteggervi affinché il vostro spirito sensibile non sia danneggiato da chi possiede un temperamento più prepotente e arrogante del vostro.: Per voi nati nel segno del Sagittario ci saranno dei momenti magici nei primissimi giorni del mese di ottobre quando la Luna piena si congiungerà a Nettuno nei Pesci, riversando il proprio fascino nel vostro cuore. In ogni caso, sarà un buon momento per assaporare l'intimità e il romanticismo. Nella seconda metà, la quadratura di Venere, v'indurrà a esprimere i vostri desideri più segreti senza freni né inibizioni, mentre il passaggio di Marte in Ariete vi farà avere coscienza dei vostri sentimenti fin nei minimi dettagli, spogliandovi della vostra intimità affinché amiate con autenticità. Vivrete momenti molto passionali e romantici. Se siete single, il rischio maggiore per voi sagittari è quello di aggrapparvi a un passato che ormai non può più portare alcun beneficio, ma solo una carica eccessiva di nostalgia. Finché non vi libererete da questi legami, la vostra crescita a livello personale può essere limitata. Cercate di uscire e socializzare. Un amico vi presenterà una persona molto speciale che vi ruberà il cuore. Lasciatevi trasportare dai vostri sentimenti e vedrete che in questo modo tutto fluirà verso la felicità.: La congiunzione tra Giove e Saturno offrirà interessanti possibilità di cambiamento a chi di voi non ha ancora un lavoro oppure sta cercando di migliorare la propria attività. Per voi ci sono promozioni in arrivo grazie anche al buon rapporto che avete con i vostri collaboratori e compagni di lavoro i quali avranno parole di lode per le vostre prestazioni di rendimento. Inoltre, il Nodo lunare Sud, cosiddetto "", si trova attualmente nel Sagittario, ciò darà una maggiore profondità alle vostre scelte, oltre a rendervi fiduciosi e ottimisti. Vi sarà data tutta la forza di cui avete bisogno per intraprendere le attività legate all'ottenimento di nuove entrate economiche. Questo è uno di quei periodi in cui dovrete prendere decisioni ferme e andare avanti.: Una grande necessità di riposo prenderà il sopravvento sui nati nel segno del Sagittario. Tenderete a dormire più a lungo del solito. In qualche occasione stupirete perfino i vostri amici rifiutando di uscire per rimanere in casa a riposare. La causa di questo fenomeno sta nel fatto che sentirete il bisogno di reintegrare le vostre energie. A richiederlo è il vostro bioritmo in modo da poter andare avanti con nuovo vigore. L'ideale sarebbe di impegnarvi in attività sportive all'aperto assieme ad altre persone. Meglio se un tipo di sport non competitivo, che vi permetta di canalizzare le forze che le stelle vi offrono in questo periodo.I vostri numeri fortunati del mese sono: 11 38 46 62 79