Oroscopo Pesci ottobre 2020

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il segno dei Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

un periodo pieno di incertezze, tutto torna a concentrarsi e a muoversi al meglio per voi Pesci. Con l'arrivo del mese di ottobre scoprirete cose nuove e inizierete a credere nella possibilità che possano verificarsi episodi emozionanti nella vostra vita, soprattutto in campo affettivo. Questo potrebbe essere un buon momento per cancellare i dubbi e chiarire ogni confusione nella vostra testa. Secondo le previsioni del vostro oroscopo, questa può essere una bellissima fase di crescita personale e spirituale, che sicuramente vi darà un'ottima forma sia fisica che psichica. Prestate attenzione ai momenti di tensione causata da problemi di superlavoro. Fate un respiro profondo, imparate a vivere nel presente e non fatevi influenzare dalla fantasia.: In materia d'amore, di fronte a voi c'è una straordinaria Venere in quinconce a Marte e in sestile a Plutone, che renderà il vostro rapporto sentimentale straripante di colori fantastici e tutti i malintesi saranno rimossi. Jennaro non ha dubbi sul fatto che vivrete dei bei momenti romantici assieme alla vostra dolce metà. Se invece state vivendo una relazione segreta, allora dovrete fare molta attenzione perché potreste dover affrontare un sacco di problemi e disaccordi poiché l'umore tra voi potrebbe diventare graffiante se non addirittura tagliente. Verso la fine del mese, si aprirà un nuovo palcoscenico per tutti quei Pesci che vorranno terminare del tutto una questione di vecchia data legata ad un passato infelice. Per i pesciolini soli che sono in cerca di avventure romantiche, questo mese promette interessanti incontri, con piacevoli flirt e una vita sociale brillante. Il transito di Giove in sestile alla vostra costellazione avrà un grande impatto soprattutto sulla vostra vita sentimentale che, grazie anche alla complicità di Venere, gioverà al rafforzamento del vostro potere di seduzione. Resterete meravigliati nello scoprire in quanti modi è possibile essere appassionati.: Riguardo al lavoro e alla professione, vi trovate in una curva di crescita molto costruttiva dovuta alla vostra voglia di fare ma soprattutto grazie alla generosità delle stelle. Durante il mese di ottobre 2020, gli affari in genere andranno bene per molti di voi nati nel segno dei Pesci il cui reddito lieviterà. Questo è un buon periodo per cogliere le opportunità che si presenteranno, sia che state lavorando oppure siete alla ricerca di un'occupazione. Se state cercando un impiego, tutti i vostri sforzi intesi ad ottenere un buon posto di lavoro, alla fine avranno il successo sperato. Riuscirete a superare colloqui e test. Questo è anche un buon momento per l'avvio di una nuova impresa. C'è la possibilità di poter comprare una nuova auto o l'acquisto di una proprietà. Aumento del reddito, nuove imprese e nuovo ambiente, vi terranno occupati ma felici. Attenzione alle spese eccessive che dovranno essere monitorate con scrupolo e precisione.: La pressione che dovrete sopportare durante le giornate ottobrine sarà intensa e prolungata. Le lunghe ore di lavoro o di studio diventeranno un peso molto duro da sopportare. Dovrete quindi tenere presente che sarà fondamentale dosare l'energia e imparare a usarla in modo corretto per far sì che le forze vi accompagnino per tutto il mese di ottobre. Durante i fine settimana, il riposo diventerà essenziale, poiché solo allora potrete riprendervi le forze per poter continuare con il ritmo che la vostra attività vi richiede. Una dieta appropriata e una dose di ottimismo vi saranno si aiuto.I vostri numeri fortunati del mese sono: 10 31 39 54 77 86