Oroscopo Leone ottobre 2020

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il segno del Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

sarà un mese eccezionale per la crescita personale di molti appartenenti al segno del Leone. Avrete la fortuna di essere circondati da amici e persone che vi vogliono bene. Sul piano generale, entrerete in una fase estremamente propizia un po' in tutti i settori. I pianeti lenti, come Giove, Saturno e Plutone, vi daranno una mano a costruire piuttosto che distruggere. Vi troverete in diverse situazioni molto forti in cui inevitabilmente dovrete prendere delle decisioni altrettanto forti. Premesso ciò, avrete un buon periodo, anche se non mancheranno momenti difficili, ma se sarete costanti, otterrete il meritato successo. Ci sono buone previsioni anche in campo sentimentale.: Il vostro oroscopo prevede buoni risultati riguardo ai sentimenti. Avrete un legame più profondo con la persona che amate e una sensazione di benessere nello stare insieme. Vedrete appagato il vostro desiderio più inconscio di amare ed essere riamato. Per voi sarà come tornare indietro nel tempo quando è cominciata la convivenza con il vostro partner. Avrete dei momenti piacevoli assieme alla vostra famiglia. Sarete in grado di sentirvi completamente bene con voi stessi grazie anche alle stelle ottobrine che vi riempiranno di energia positiva. Cercate soltanto di gestire i vostri affari di lavoro senza togliere tempo prezioso alla vita di coppia. Per i leoncini soli c'è in vista più di una storia romantica, o, addirittura, la possibilità di numerosi legami appassionati che ravviveranno ulteriormente le vostre abilità di conquistatori. Potreste incorrere in qualche piccolo malinteso con qualcuno che non sarà contento di vedersi portare via il proprio partner, perciò, fate attenzione a non corteggiare le persone già impegnate. A fine mese conoscerete qualcuno verso cui mostrerete una grande attrazione.: Ottobre 2020 sarà un mese ricco di successi in cui riuscirete a mettere in evidenza le vostre molteplici qualità di leader. Riceverete dalle stelle la forza necessaria per sfruttare le nuove opportunità in arrivo. Presto i vostri progetti prenderanno forma e arriverete ad ottenere più di un risultato se persisterete nella loro esecuzione. Dovrete però adattarvi alle nuove circostanze che, in ogni caso, prevedono un cambiamento positivo del vostro stile di vita. Avrete più fiducia in voi stessi e in tutto quello che fate. Jennaro assicura che la vostra situazione finanziaria migliorerà verso la fine del mese. Se state pensando ad un cambiamento di lavoro, questo non è il momento adatto.: Marte vi trasmetterà la sua travolgente energia che vi consentirà di avanzare senza sosta fino a quando non avrete raggiunto i vostri obiettivi. Riceverete energie molto armoniose e potenti che vi daranno una luce speciale. Ricordate che se volete mantenere il vostro benessere, è importante che svolgiate una qualsiasi attività fisica e seguiate una dieta appropriata. Se a volte trovate difficile tirarvi su di morale ora sarà tutto più facile se agite con un atteggiamento positivo.I vostri numeri fortunati del mese sono: 16 39 43 52 70