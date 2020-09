Oroscopo Gemelli ottobre 2020

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il segno dei Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

molti pianeti vi appoggeranno nelle vostre scelte. Vi ritroverete su un palcoscenico che vi permetterà di collegarvi profondamente con i vostri sentimenti. Tutto andrà bene, poiché il Sole, Mercurio e Venere illuminano la vostra area zodiacale con la loro luce positiva. State pur certi che questi tre potenti pianeti faranno in modo che le prospettive sul piano affettivo e lavorativo saranno sbalorditive. La comunicazione con gli altri vi porterà grandi soddisfazioni. Se tutto ciò non vi dovesse bastare, Venere vi darà appagamento e benessere.: I pianeti vi guardano con benevolenza. È il momento di lasciarvi guidare dalle stelle per raggiungere la massima pienezza dei sentimenti e scoprire come il vostro rapporto possa prosperare. Marte attraversa la vostra Casa dell'intimità aumentando il desiderio e rendendovi più passionali. Tuttavia, poiché si tratta di un astro che genera aggressività, sarà meglio stare più attenti ed occuparvi della vostra relazione affettiva agendo con moderazione. La sincerità e l'onestà saranno fondamentali affinché il legame che vi unisce al partner non sia danneggiato ma abbia un futuro promettente. Se il vostro cuore è libero, metteteci un po' più d'impegno da parte vostra, perché solo voi potete cambiare questa circostanza. Dedicate più tempo alle uscite e alle riunioni sociali e lasciatevi trasportare dalle stelle. Per alcuni di voi ci sarà l'opportunità di convertire una vecchia amicizia in una storia d'amore piena di sviluppi felici. State attenti a qualsiasi tipo di avventura con estranei. Non che ci sia un rischio per la salute, ma potreste imbattervi in una persona più problematica di quanto possa sembrare.: Nettuno è in transito nella vostra Casa delle risorse personali e materiali dove promuove la fantasia, le illusioni, il desiderio di intraprendere nuovi progetti sollecitati dalle emozioni. Jennaro consiglia di fare attenzione, poiché si tratta di un pianeta poco realistico, inoltre, si trova in un segno di natura molto spirituale. La sua presenza indica che potreste illudervi con promesse che poi non si verificano nella realtà. Meglio non fantasticare su progetti che in seguito potrebbero non corrispondere ai fatti. Siate prudenti quando procedete. Entro la metà di ottobre, riceverete notizie di una nuova entrata di denaro.: La sensazione di malessere dentro che da un po' di tempo vi sta perseguitando, presto passerà e con essa si dissolverà l'irrequietezza dello spirito, questo permetterà a molti Gemelli di sentirsi rigenerati sia fisicamente che mentalmente. Ciò significa che a ottobre non soffrirete in sostanza di alcun problema grave di salute, anche se le donne potrebbero avere qualche disagio a livello ginecologico e gli uomini, un'insolita stanchezza. Tuttavia, se vi prenderete cura di voi stessi nel modo più idoneo, il disagio si attenuerà e potrete vivere un tranquillo mese di ottobre.I vostri numeri fortunati del mese sono: 7 16 44 56 72