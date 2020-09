Oroscopo Capricorno ottobre 2020

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il segno del Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

L'orgoglio e la presunzione spesso impediscono al Capricorno di vedere con realismo il proprio talento. Il transito del Sole in quadratura alla vostra area zodiacale, v'indurrà a compiere un esercizio di introspezione che vi farà analizzare i vostri difetti, ma anche e soprattutto i vostri punti di forza, mentre il transito di Giove nella vostra costellazione, vi darà maggiore consapevolezza delle vostre innumerevoli doti, portandovi a percorrere un sentiero di armonia e maturità emozionale tanto desiderati. Riuscirete ad affermarvi trovando le persone giuste con cui portare avanti i vostri piani e con le quali darete luogo a progressi costanti.In amore, Mercurio transita in area dello Scorpione durante buona parte del mese di ottobre 2020 formando un sestile armonico di 60° con la vostra costellazione. Perciò, è probabile che questa combinazione vi mantenga costantemente impegnati nelle vostre attività a scapito della vostra vita privata. Non vi meravigliate, quindi, se il lavoro influirà sui rapporti con il vostro partner, anche se lui o lei, sarà abbastanza intelligente da capire i vostri problemi. Molto probabilmente, vi troverete ad affrontare una situazione difficile alla fine del mese, quando vi sembrerà che il partner incida troppo sui vostri spazi. Cercate di prendere le cose con serenità e di portare avanti i progetti utili per la convivenza. Solo così potrete apprezzare le gioie della coppia associate al vostro bisogno di autonomia. Se siete soli e in questo momento vi state chiedendo perché mai dovreste consultare l'oroscopo di Jennaro, sappiate che prima o poi ogni uomo o donna sulla Terra dovrà scegliere la propria anima gemella, ma affinché ciò avvenga nel migliore dei modi, è necessario conoscere le caratteristiche e i gusti della persona prescelta. Una volta appurato questo, la nostra mente e il cuore saranno pronti ad imbarcarsi in una nuova avventura, questa volta, assieme alla persona giusta.Lavoro: Le stelle ottobrine sapranno guidare i capricorni verso uno scenario di possibili miglioramenti in molti settori. La congiunzione tra Mercurio e Venere fa sì che questo sia un buon periodo per la vostra carriera, qualunque sia l'attività che svolgete. Progetti molto creativi vi saranno presentati, per cui questo per voi si rivelerà essere il momento ideale per mettere in pratica la vostra operosità. I pianeti della bellezza e della comunicazione influiranno in modo significativo durante tutta la seconda parte del mese di ottobre 2020, tenendovi impegnati nelle vostre attività a scapito dei sentimenti. In alcuni momenti della giornata può sembrarvi addirittura che il vostro partner vi sia d'impiccio, specialmente per quelli di voi che spesso mischiano il lavoro con la famiglia. A voi, Jennaro consiglia di essere più sereni e di assaggiare le poche gioie che solo la vita di coppia sa regalare.Salute: Una grande vitalità si impadronirà dei Capricorno che, con spirito infallibile, sapranno andare avanti superando gli ostacoli che si presenteranno sulla loro strada. L'energia che riceverete per tutto il mese di ottobre vi permetterà di essere molto attivi. Sarebbe utile per voi la pratica di uno sport oppure potreste iniziare qualche tipo di attività fisica. Se non l'avete ancora fatto siete sempre in tempo per iniziare. In termini generali, a ottobre ci sarà un miglioramento del vostro benessere fisico e spirituale.I vostri numeri fortunati del mese sono: 4 12 23 32 65