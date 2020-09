Oroscopo Cancro ottobre 2020

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il segno del Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

l'esperienza fatta in passato, adesso avete imparato ad apprezzare la possibilità di vivere un rapporto più sereno. Nelle giornate ottobrine, l'armonia di Venere vi aiuterà ad impegnarvi per formare una coppia più solida. Lasciate da parte i dubbi che la presenza di Marte in Ariete vi causa e mettetevi in gioco accettando i rischi per i progetti che ritenete validi. Le opposizioni di Giove e Plutone, in quadratura a Marte e Venere, stimoleranno in voi nuove intuizioni che vi porteranno a lasciare i percorsi stabiliti e le vostre abitudini. Scoprirete nuovi orizzonti che vi permetteranno di realizzare le vostre idee in modo originale e senza precedenti, lontano da certi vincoli che non vi corrispondono.: Negli ultimi tempi Venere vi aveva un po' abbandonati. Avete perso alcune battaglie e adesso vi state leccando le ferite. Una condizione dolorosa che potrebbe aver lasciato un'impronta incancellabile nei vostri sentimenti. Sentite la necessità di avere un sostegno emotivo, una spalla su cui piangere. Ora però avete fatto un passo avanti in questo campo. Oggi avete maggiore esperienza, per cui è più facile capire quali sono le cose che vanno bene per voi e ciò che dev'essere rifiutato. Il vostro oroscopo di ottobre dice che nell'aria c'è la possibilità, per voi del Cancro, di vivere un rapporto armonioso e senza troppi intoppi con il vostro partner. Se siete single, non rifiutate subito le avances di un corteggiatore o una corteggiatrice che vi mostra tutto il suo fascino. Un romanzo d'amore inaspettato potrebbe nascere dal vostro rapporto quotidiano con una persona che avete conosciuto da poco tempo. Improvvisamente vi sentirete attratti l'uno dall'altra e per voi comincerà una storia meravigliosa.: La posizione zodiacale di Mercurio, in trigono alla vostra costellazione, rimane stabile per buona parte del mese di ottobre. Da questa posizione il pianeta degli affari e del commercio è molto favorevole al segno del Cancro. Vedrete amplificate le vostre doti di abilità nelle tecniche negoziali. Ciò vi consentirà di prendere decisioni importanti per il vostro futuro economico ed occupazionale. In campo finanziario, se negli ultimi tempi avete ceduto troppo agli impulsi d'acquisto, ora è tempo che rettifichiate l'errore, anche se questo significa che per riequilibrare le entrate con le uscite dovrete rinunciare a qualche piacere.: Le posizioni favorevoli delle stelle non fanno presagire particolari preoccupazioni in materia di benessere fisico. Basta che manteniate un buon equilibrio tra tensione e riposo e prestiate attenzione a non spendere in un colpo solo tutte le vostre energie. Buttate via i cattivi sentimenti e canalizzatevi verso uno sviluppo di interessi positivi. Se avete dei problemi, condivideteli con una persona che può aiutarvi e che vi possa guidare ad uscire dalla prostrazione in cui rischiate di cadere.I vostri numeri fortunati del mese sono: 15 19 23 75 87Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store