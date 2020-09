Oroscopo Bilancia ottobre 2020

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il segno della Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

sarà un mese segnato dall'azione e dalla fiducia in voi stessi. Cambierà il vostro modo di pensare e di comunicare, sarete più fantasiosi e intuitivi. Mercurio e Venere si congiungono al Sole nella vostra costellazione, fornendovi meravigliose capacità comunicative che influiranno in modo considerevole sulla vostra vita lavorativa così come anche quella sociale e affettiva. Voi della Bilancia apprezzerete maggiormente la vita. Se fate parte di una Community sui Social Web con una grande cerchia sociale, sarete popolari e sentirete l'apprezzamento della gente intorno a voi.: Con il Sole, Mercurio e Venere in transito nel vostro segno, beneficerete delle preziose opportunità in arrivo durante questo mese in campo sentimentale. Ci saranno eventi che vi apriranno delle porte che fino a poco tempo fa erano insormontabili per voi riguardo alle questioni di cuore. State per entrare in una fase molto soddisfacente e positiva sul piano affettivo in cui vedrete concretizzare i vostri sogni. L'intimità sarà molto forte e vi permetterà di superare i problemi tipici della convivenza. Se siete ancora single, in queste giornate ottobrine avrete l'opportunità di trovare la persona con cui condividere le vostre giornate. Se avete da poco chiuso una storia, prendetevi un po' di tempo per voi stessi per conoscervi meglio e iniziare a credere nella possibilità di amare di nuovo. Cercate una persona che abbia forti valori per la famiglia, che vi dia sicurezza, probabilmente ne avete bisogno molto più degli altri segni.: Questo è un buon momento per raggiungere finalmente i vostri obiettivi. Con la Luna nuova nel segno a metà mese, alcuni cambiamenti molto favorevoli miglioreranno la qualità della vostra vita. Avrete ottime opportunità per mettervi in mostra e le vostre idee saranno bene accolte. Abbiate fiducia in ciò che fate, così come nelle persone che sono al vostro fianco; loro si fideranno di voi come leader positivo. Se non avete ancora provato a distinguervi nella vostra attività, è giunto il tempo di farlo. Confidate di più delle vostre capacità, perché siete in un periodo eccellente in cui otterrete grandi risultati. Attenzione, però, perché potreste anche essere tentati di portare a termine alcuni affari poco chiari che, in seguito, potrebbero causarvi una perdita di prestigio e sconvolgimenti nella vita sociale e privata.: Sebbene siate amanti dell'equilibrio, non sempre riuscite a trovarlo. Questo mese di ottobre sarà un periodo di oscillazione tra ricerca di armonia e benessere da un lato, e la lotta contro i turbamenti esterni dall'altro. In pratica, sentirete che anche i minimi dettagli stiano sconvolgendo incomprensibilmente il vostro sistema nervoso. Dovrete cercare a qualsiasi costo di mantenere la calma, altrimenti anche i più piccoli problemi avranno un impatto negativo sul vostro benessere. Le attività e gli hobby che vi distraggono dalle questioni giornaliere vi faranno molto bene.I vostri numeri fortunati del mese sono: 2 18 47 69 88