Oroscopo Ariete ottobre 2020

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il segno dell'Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

comincia per voi Ariete con qualche complicazione sul vostro cammino ma niente paura perché con l'ottimismo che vi ritrovate, riuscirete a trovare la soluzione giusta per poter affrontare e superare ogni tipo di problema. Inizialmente vi sentirete a disagio e angosciati senza sapere veramente il perché. Tutto è dovuto alla presenza di Plutone in retrogradazione, per cui, cercate di rilassarvi ed evitate di compiere azioni di cui potreste pentirvi. Presto il pianeta del disfacimento ritornerà diretto e per voi cominceranno giorni migliori.: Sarete influenzati dall'energia di Marte nel segno. Il pianeta guerriero, vostro governatore, che segnerà un momento difficile della vostra vita per cui vi troverete ad affrontare alcuni problemi. Tra l'altro, dovrete cercare di contenere una certa aggressività. La tendenza sarà quella di andare incontro a tensioni che possono rendere complicata la vostra relazione affettiva. Impazienza e nervosismo saranno all'ordine del giorno. Sarà la persona che avete accanto la vostra "valvola di sfogo". Attraverso la comprensione e la tenerezza del vostro partner, sarete in grado di affrontare gli obblighi quotidiani. Se siete ancora single l'amore occuperà un posto importante nella vostra vita. Il transito di Venere in trigono all'inizio del mese, intensificherà il vostro fascino e vi trasformerà in seduttori irresistibili. Questo è un ottimo periodo per gli arietini soli che desiderano impegnarsi in una relazione amorosa. Darete la priorità ai temi di cuore prima ancora di altre aree della vostra vita a meno che non vi sentiate ancora maturi per impegnarvi in un rapporto a due.: Durante il mese di ottobre sarete più fiduciosi che mai e metterete tutte le vostre energie nel guadagnare più denaro e Jennaro è sicuro che l'otterrete. Tuttavia, dovrete cercare di non agire in modo impulsivo ma in maniera calcolata, utilizzando in modo strategico le vostre energie. Questo perché Plutone v'imporrà delle modifiche a livello di lavoro. E poiché i cambiamenti che propone il misterioso pianeta delle ambizioni e del potere sono alquanto estreme e radicali, le cose potrebbero anche non andare tanto bene nonostante usiate molta prudenza. A fine mese riceverete del denaro sul quale non facevate più affidamento.: Le vostre condizioni fisiche hanno bisogno di essere messe in primo piano durante questo periodo, poiché buona parte delle vostre energie saranno spese nel corso del mese. Potreste andare incontro a problemi d'insonnia, in questo caso, orientate i vostri obiettivi in direzione di una dieta e un appropriato esercizio fisico. Questo non significa che sfuggirete ad alcuni disturbi i quali continueranno ad infastidirvi per quasi tutto il periodo di ottobre anche se su una scala più mite. Per fortuna, il quinconce del Sole con il vostro segno negli ultimi dieci giorni del mese, vi rimetterà in ottime condizioni sia fisiche che mentali.I vostri numeri fortunati del mese sono: 25 40 53 63 89Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store