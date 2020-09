Oroscopo Acquario ottobre 2020

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il segno dell'Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

dovrete controllare la vostra impulsività, dal momento che si potrebbero creare dei malintesi intorno a voi a causa del fatto che non riuscite a controllarvi quando dite le cose. Ad accentuare tutto ciò è la quadratura di Urano che dà priorità ai vostri bisogni più materialistici. In ogni caso, Jennaro prevede che per l'Acquario stia per iniziare un periodo in cui gli obiettivi si presenteranno assai concretizzabili e che riuscirete a raggiungere gradualmente i vostri propositi senza il timore di fallire. Sarete molto sicuri nel credere in voi stessi. Se ci sono dei progetti sospesi che avete messo da parte, sappiate che questo è il momento perfetto per portarli a termine.: Venere in transito nella vostra Casa dei sentimenti porterà nei prossimi giorni una grande armonia nella vostra relazione. Questo sarà un mese molto favorevole sul piano romantico. Voi dell'Acquario userete un'insolita tenerezza nell'intesa con il partner. Raggiungerete quell'equilibrio di cui ogni coppia convivente ha bisogno, per essere felici. Fate attenzione, però, poiché un eccesso di fiducia in questo senso, potrebbe farvi prendere delle decisioni troppo in fretta e indurvi a commettere degli errori che vi metterebbero di fronte alle vostre responsabilità. Se siete single, nonostante voi nativi dell'Acquario siete caratterizzati dal voler essere liberi a qualsiasi costo, anche a scapito della vostra stessa felicità, con i favori della dea dell'amore a ottobre vivrete avventure appassionate. Verso la metà del mese avrete l'opportunità di conoscere una persona che vi farà perdere la testa. Evitate di agire impulsivamente verso questa persona, quantunque sia interessata a voi e che ve lo stia dimostrando continuamente.: C'è una grande presenza planetaria in area lavorativa e professionale. Da un lato, Plutone, il pianeta della trasformazione, si occuperà della vostra posizione economica facendovi entrare in un periodo fruttuoso in termini di guadagni e di miglioramenti in entrate di denaro. Di pari passo crescerà la vostra ambizione, compresa l'energia e la forza per intraprendere i vostri progetti, così come la necessità di amministrare tutto ciò. Perciò, dovrete stare attenti a non diventare troppo ossessivi. Dall'altro lato, due astri potenti, come il Sole e Giove, vi faciliteranno il raggiungimento dei traguardi che volete portare a termine, quindi, se vi dedicate con attenzione alla vostra attività, potrete ottenere tutto ciò che volete.: Alcuni problemi alla circolazione possono influire sul benessere di molti di voi dell'Acquario, quindi dovreste prestare maggiore attenzione, specialmente se di solito soffrite di ipertensione. Un'alimentazione sana ed equilibrata contribuirà a migliorare la vostra salute, a riguardo sarebbe bene che consultaste uno specialista che svilupperà una dieta adeguata per la vostra età e in base alle caratteristiche personali. D'altronde, se i vostri obiettivi comprendono la pace e l'armonia, sarà essenziale per voi raggiungere uno stato ottimale di prosperità sia fisica che spirituale.I vostri numeri fortunati del mese sono: 7 45 50 72 75