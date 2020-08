Oroscopo Vergine settembre 2020

Oroscopo del mese di settembre 2020 per il segno della Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

sarà un periodo favorevole per i nati sotto il segno della Vergine che vogliono creare, essere indipendenti o semplicemente desiderano portare a termine i propri progetti e le speranze. I sogni saranno un canale prezioso per capire meglio ciò che vuoi, mentre il criterio e la logica ti diranno quali sono le cose che dovranno essere portate a termine e quali invece è meglio che te ne liberi subito.Dopo la prima settimana di settembre, Venere entrerà in orbita all'ombra della tua area zodiacale e ti farà vivere un lungo periodo di grande gioia nel cuore. Se la persona che vive al tuo fianco ti ha creato un po' di problemi ultimamente, sarà molto probabile che ogni conflitto si risolva al più presto lasciando il posto a un'amorevole armonia con il partner, una tenera comprensione nella coppia e un atteggiamento positivo che ti farà realizzare nuovi progetti. Se invece il tuo cuore è ancora libero e vuoi impegnarlo in una relazione d'amore, la Luna Nuova nel segno, nella parte centrale di settembre ti offrirà occasioni interessanti e avventure piacevoli. Un incontro imprevisto riempirà di gioia il tuo cuore. L'astrologo Jennaro raccomanda sempre di fare attenzione alle avventure con persone già impegnate, poiché potresti rimanere molto deluso o delusa.A settembre sentirai dentro una certa sicurezza che ti farà entrare nell'ordine delle idee che non hai nulla da dimostrare agli altri, ciò ti farà percepire una maggiore autonomia e libertà. Saprai dimostrare ai tuoi capi, ai colleghi o collaboratori, che sai come far fronte alle tue responsabilità. Farai di tutto pur di avere una vita lavorativa o professionale di successo. Sotto quest'aspetto, Mercurio, il tuo pianeta governatore, ti farà vivere delle bellissime esperienze che faranno di questo mese il migliore di tutto il 2020. Approfitta delle opportunità in arrivo con il novilunio in Vergine. È giunto il momento di attivarti.Molto probabilmente ti trovi in un momento in cui senti la necessità di mettere ordine nella tua vita e, poiché sei incline a somatizzare quando l'insicurezza ti prende, nei prossimi giorni di settembre dovrai fare molta attenzione. Gli alti e bassi ti metteranno di malumore. Sarà il caso, quindi, di praticare uno stile di vita sano. Un po' di esercizio fisico giornaliero previene i problemi di salute, aumenta la forza, dona energia e riduce la tensione. Può anche aiutarti a mantenere sotto controllo il peso forma riducendo l'appetito.I tuoi numeri fortunati del mese sono: 21 35 37 53 82Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store