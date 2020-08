Oroscopo Sagittario settembre 2020

Oroscopo del mese di settembre 2020 per il segno del Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

esperienze emozionanti riempiranno il cuore di ogni Sagittario. Viaggerai e incontrerai persone con le quali avrai un'importante affinità. Potrai condividere informazioni ed esperienze di vita che ti forniranno una conoscenza superiore a quella che già possiedi per natura. Cuore e anima ti daranno la possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi. Questo è il momento adatto per intraprendere, creare e fare progetti a medio e lungo termine.Giove, il tuo pianeta governatore, ti accompagnerà durante quasi tutto il periodo di settembre 2020. La tua vita sentimentale sarà tenera e affettuosa. Fa attenzione solamente verso l'inizio della seconda quindicina del mese, quando ci sarà la Luna Nuova nella costellazione della Vergine, perché una vecchia fiamma potrebbe riaccendersi e generare confusione tra te e il tuo partner. Potrebbero verificarsi delle spaccature nel rapporto con il partner fino ad arrivare alla rottura. Prenditi cura della tua relazione e ad evita i conflitti. Se il tuo cuore è libero, incontrerai una delle frecce di Cupido durante un viaggio che farai nella prima settimana di settembre. Se hai avuto una relazione che ti ha lasciato delle ferite, dovrai imparare a riconciliarti con chi ti ha fatto del male, ma soprattutto con te stesso. Verifica i tuoi sentimenti e sii prudente nel momento in cui esprimi il desiderio di accettare una convivenza o il matrimonio.A settembre nel tuo ambiente lavorativo ci potrebbero essere delle novità che inizialmente ti metteranno a disagio. Stai tranquillo, perché si tratta di un brevissimo spazio di tempo. A poco a poco imparerai a mettere da parte i pensieri negativi e ad andare avanti nei tuoi propositi. Le stelle ti daranno la fiducia necessaria affinché tu comprenda che non hai bisogno dell'approvazione degli altri per sentirti realizzato nelle tue attività. Con i fatti dimostrerai a tutti il tuo valore. Una persona molto vicina ti darà l'appoggio necessario per risolvere una vecchia questione.L'unico settore in cui non sono previsti grossi cambiamenti per il Sagittario, è quello della salute che rimarrà abbastanza stabile per tutto il periodo di settembre. Dovrai però evitare di mettere in atto le tue iniziative che spesso ti portano a esagerare e a commettere eccessi di ogni tipo. Sebbene sarai pieno di energia, affaticamenti e tensioni potrebbero causare dei disagi se non riposi abbastanza e dedichi un po' del tuo tempo a tecniche di rilassamento.I tuoi numeri fortunati del mese sono: 23 38 62 69 77Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store