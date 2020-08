Oroscopo Pesci settembre 2020

Oroscopo del mese di settembre 2020 per il segno dei Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

tra Saturno e Plutone al 60° grado dalla Costellazione dei Pesci, può causarti molti fastidi principalmente all'inizio del mese di settembre e soprattutto a livello esistenziale. Questo ti renderà più irritabile e ti metterà sulla difensiva. Per fortuna stanno arrivando altre energie astrali che ti permetteranno di affrontare questo periodo con più serenità. Poi, a partire dalla terza settimana, sotto gli influssi della Luna Nuova, che avrai proprio di fronte, sarai incoraggiato a percorrere nuove strade. I tuoi desideri saranno soddisfatti, sia in campo personale che sentimentale. Sarà come se per te fosse giunto il momento di poter chiedere e ottenere tutto quello che vuoi.I Pesciolini innamorati dovranno prepararsi ad attraversare un breve momento di crisi nel loro rapporto affettivo. In pratica, dovrai attendere fino all'inizio della seconda settimana, quando Venere transiterà nella tua area dei sentimenti più intimi e calmerà la tempesta in cui vivi. Avrai eccellenti opportunità per riconciliarti con la tua metà e vivere insieme a lui o lei una seconda luna di miele. Meravigliose armonie avranno luogo e il sorriso della felicità ti accompagnerà. Se sei ancora single avrai la fortuna dalla tua parte dal momento che non ti sarà difficile trovare la persona che stai cercando. Le tue energie sono in aumento e il desiderio di divertirti ti aiuterà a liberarti delle tue insicurezze e le esitazioni. Per te ci saranno incontri romantici che non richiederanno molto impegno e che potrai beneficiare senza tanti preconcetti.La tua attitudine alla socializzazione ti farà eccellere nelle tue attività o nella professione. Inoltre, Mercurio sarà molto positivo, per cui ti aiuterà ad entrare nelle cerchie che contano, dove una persona importante ti darà il supporto di cui hai bisogno per effettuare i cambiamenti necessari nella tua vita lavorativa. Avrai un buon rapporto con i tuoi capi o i superiori, che sapranno apprezzarti più di quanto pensi e questa per te sarà una piacevole sorpresa. Fai attenzione a non perdere la concentrazione e non lasciare le cose a metà. Molto presto otterrai privilegi, riconoscimenti e una promozione.Nel campo del benessere dovrai prestare attenzione alle crescenti tensioni, soprattutto a quelle mentali, poiché potrebbero causarti malesseri fisici. È giunto il momento che tu ci metta l'impegno e cerchi di ridurre le agitazioni e lo stress accumulati durante gli ultimi mesi, magari provando a fare un po' di relax quotidiano per almeno dieci minuti. Il contatto con l'acqua, attraverso la doccia o la vasca da bagno, sarà un ottimo modo per rilassarti.I tuoi numeri fortunati del mese sono: 15 24 53 60 81