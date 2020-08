Oroscopo Gemelli settembre 2020

Oroscopo del mese di settembre 2020 per il segno dei Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

avrai l'appoggio di Mercurio in trigono alla costellazione dei Gemelli, che ti incoraggerà a servirti della tua intelligenza per avere una comunicazione brillante e profonda con gli altri. A tutto questo va aggiunto il buon posizionamento di Giove che, nonostante sia momentaneamente in retrogradazione, ti aiuterà a raggiungere una buona armonia nei vari ambiti della vita.Sul versante sentimentale è abbastanza facile prevedere che presto attraverserai un periodo molto positivo, perciò aspettati di respirare una nuova aria nella tua relazione affettiva. In effetti, Venere sta formando con il tuo segno un sestile molto armonico di 60°, per cui riuscirai a trovare una maggiore serenità e il desiderio di trascorrere giornate felici con il partner. Dimenticherai le tensioni e i problemi del passato. Questo è un buon momento per mettere in pratica il romanticismo e verificare se c'è ancora una buona affinità tra innamorati. Se sei ancora single, molto probabilmente è perché l'amore terrorizza il cuore dei Gemelli ed è proprio per questo che il più delle volte cerchi delle scuse per evitare di scoprire i tuoi sentimenti. Se sei alla ricerca di un partner, allora dovrai agire con più coerenza. Spesso capita che cerchi una cosa ma agisci in modo contrario a tale scopo. Perciò, se vuoi iniziare una relazione, è importante che tu risolva i tuoi conflitti interiori, soprattutto, devi evitate quelle persone che cercano di condurti su strade che non vuoi percorrere.Sentirai molta pressione nei prossimi giorni a causa della tua attività lavorativa o la professione, soprattutto se ti sei prefissato di raggiungere dei traguardi per la fine del mese. Sul principio ti troverai a prendere decisioni che potrebbero compromettere il raggiungimento dei tuoi obiettivi, perciò, cerca di rimanere calmo e sereno. L'illusione può essere davvero un pessimo affare in questo momento, per cui, tieni i piedi ben piantati a terra e prenditi il tempo che vuoi per esaminare bene i pro e i contro prima di decidere e, nel caso, chiedi consiglio a chi ha maggiore esperienza di te.Gli influssi lunari settembrini potrebbero renderti troppo ansioso e farti perdere l'attenzione sulle cose più semplici. Corri il rischio di incorrere in qualche infortunio. Inoltre, situazioni di disturbi improvvisi potrebbero alterare il tuo sistema nervoso, che è una delle aree più vulnerabili per i nati sotto il segno dei Gemelli. Evita di stare da solo durante questo periodo, fuggi da stati malinconici e cogli l'opportunità di uscire e divertirti con la famiglia o gli amici.I tuoi numeri fortunati del mese sono: 12 28 63 69 84Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store