Oroscopo Bilancia settembre 2020

Oroscopo del mese di settembre 2020 per il segno della Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

provenienti dalle stelle attenueranno i tuoi dubbi e le incertezze a partire dalla seconda settimana di settembre ma ancor di più nella terza, quando il Sole si unirà a Mercurio e tutti e due daranno luce alla tua costellazione consentendoti di portare a compimento molti dei tuoi progetti che hai lasciato a metà.Se al tuo fianco hai una persona che ami tantissimo, ma stai vivendo un periodo di crisi, allora tranquillizzati, perché come ti ho detto, a breve ci saranno diversi pianeti molto potenti che ti aiuteranno a trovare la pace e la serenità nella coppia. A partire dalla seconda settimana in poi, ogni litigio con il partner potrà essere risolto con il dialogo. Questo grazie a Mercurio che assieme a Venere concorderanno una rinata complicità e armonia. A tutto ciò va aggiunto la presenza di Marte che hai proprio di fronte e che accenderà la tua carica emozionale ultimamente assente. Si può dire che tra tutti e dodici i segni zodiacali, sarà la Bilancia a condurre una vita sentimentale molto impegnata. Se questo non dovesse essere il caso tuo, grazie ai favori di Venere, potrai uscire e conquistare le persone con un carisma eccezionale. È possibile che un grande amore possa nascere da un sentimento che fino a ieri consideravi solo un'amicizia. Non consentire a interferenze esterne di ostacolare la tua vita affettiva.Settembre 2020 sarà un mese molto importante per i nati nel segno della Bilancia dal punto di vista delle attività. Giove protegge il tuo settore lavorativo e grazie anche all'appoggio di Mercurio e Venere, il prossimo autunno in arrivo potrà regalarti circostanze davvero favorevoli, specialmente durante la parte finale del mese. Tieniti pronto, perché potrebbero arrivare ottime occasioni. I bilancini più giovani potranno finalmente ottenere ciò che meritano dopo molti sforzi.Sei prossimo al tuo compleanno, perciò, a partire dalla seconda metà di settembre potrai festeggiare un nuovo anno. Sebbene riceverai il supporto degli amici, non è improbabile che in diverse occasioni, una certa tensione prevarrà e ti renderà più introverso del solito. Ciò potrebbe cambiare il tuo carattere e renderti irritabile. In questo caso sarà importante un controllo medico, nonché l'uso di terapie alternative per equilibrare le tue emozioni.I tuoi numeri fortunati del mese sono: 11 50 57 72 88Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store