Oroscopo Vergine agosto 2020

Oroscopo del mese di agosto 2020 per il segno della Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

agosto 2020 sarà ricco di novità favorevoli che miglioreranno in modo notevole il vostro umore. La vostra capacità di tolleranza e la ricerca di un equilibrio interiore stanno dando i loro frutti e presto otterrete la giusta ricompensa per tutti gli sforzi che state facendo. Questo è un mese di grande arricchimento personale che potrete sfruttare approfittando del transito di Mercurio nella vostra costellazione a partire dalla seconda settimana, seguito dall'arrivo del Sole il quale stazionerà nel vostro segno per circa trenta giorni prima di passare nell'area della Bilancia. Penserete più velocemente e al tempo stesso sarete più incisivi. Marte in quinconce alimenterà le vostre aspirazioni e i vostri progetti. Altri pianeti, come Venere, Giove, Saturno e Plutone, vi saranno altrettanto benevoli.: Venere in sestile dalla prima settimana di agosto porterà la vostra relazione sentimentale verso quella complicità affettiva di cui avete bisogno. Tornerà il dialogo nella coppia. In questo modo potrete liberarvi da dubbi e incomprensioni. Sebbene la vostra attenzione sarà rivolta ai risultati professionali, troverete ideali e progetti da coltivare insieme al vostro partner. Senza dubbio questo sarà un periodo di fine estate molto positivo per voi, poiché avete Venere in sestile e poi anche Giove, Saturno e Plutone sono particolarmente benevoli, questo significa essere protetti dalle stelle che vi aiuteranno nei momenti più difficili. Per quanto riguarda i cuori solitari che attendono con ansia l'arrivo dell'amore, avranno numerose opportunità, grazie anche al sostegno del Sole e di Mercurio in orbita nel vostro cielo che vi conferiscono una maggiore vitalità e il desiderio di corteggiare e di amare.: Molti di voi saranno in vacanza questo mese ed è un vero peccato perché con tutti i pianeti favorevoli che transitano nel vostro cielo, il lavoro vi potrebbe offrire delle buone occasioni nonché ottime opportunità ed eventi molto positivi soprattutto per coloro che hanno iniziato un nuovo lavoro o hanno appena aperto la propria attività. In effetti, se vi va di impegnarvi, le stelle vi offrono occasioni importanti da non perdere. Grazie a Nettuno nei Pesci, sarete più creativi e in grado di fondere insieme fantasia e precisione, ispirazione e capacità analitiche. Pertanto, sarà difficile che alla fine del mese di agosto i risultati non siano positivi.: Durante il mese di agosto dovrete prestare molta attenzione al vostro benessere, poiché vi sentirete presi da influssi che vi daranno più fiducia nella vita, e questo si rifletterà sulla vostra quotidianità. Dovrete prendervi cura non solo della dieta, ma anche delle abitudini alimentari. L'apparato digerente sarà il bersaglio dei disturbi metabolici che maggiormente compariranno in questo periodo. Non abusate di farmaci, di digestivi, lassativi o astringenti. Una buona dieta, un po' di esercizio fisico e un atteggiamento positivo, sono sempre i rimedi migliori quando qualcosa non va come dovrebbe.: I vostri numeri fortunati del mese di agosto 2020 sono: 2 21 49 68 85Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store