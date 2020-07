Oroscopo Toro agosto 2020

Oroscopo del mese di agosto 2020 per il segno del Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

si presenta come un mese tranquillo per il Toro che lo saprà sfruttare appieno. Quegli eventi che sono stati causa di angoscia durante i mesi precedenti si dissolveranno e voi tirerete un sospiro di sollievo sapendo che momenti molto piacevoli vi attendono. In sostanza, il quadro s'inverte e dopo aver sopportato lunghe discussioni e problemi familiari, finalmente arrivano le riconciliazioni tanto attese e gradite. Saturno va a congiungersi a Giove e Plutone e per un certo periodo non avrete seccature, per cui, l'armonia sarà la chiave di questo periodo. Venere in sestile vi farà vivere una dolce storia d'amore. Sarà un buon momento per firmare documenti e/o viaggiare per affari.: Venere, il vostro pianeta governatore, è tornato alla sua fase diretta e continuerà a migliorare la vostra sfera affettiva. Ovunque voi siate e qualsiasi cosa facciate, il vostro angelo custode vi offre una doppia dose di piacere insieme alla persona amata con la quale condividerete magnifici momenti intimi, soprattutto se state insieme da parecchio tempo. Questo è un periodo in cui il vostro partner prenderà l'iniziativa più spesso del solito. Vedrete il vostro rapporto da un nuovo punto di vista. Ciò contribuirà a creare il tipo di amore che state cercando. Jennaro v'invita ad essere meno critici e vi sentirete ringiovaniti. Per i Tori single si profila un periodo davvero positivo in cui avrete la possibilità di localizzare il partner ideale per tutta la vita. Piacevoli momenti d'amore sono previsti nei prossimi giorni con intensi legami affettivi. Per voi emerge la possibilità di fare un viaggio lontano dove potrete vivere una storia d'amore senza precedenti.: Un colpo di fortuna e di buona sorte riguardo a una crescita della vostra carriera, è più vicino di quanto pensiate. Per voi si apre la possibilità di realizzare un progetto che da troppo tempo avete ritardato. Avrete bisogno di programmare un piano di lavoro se non lo avete già fatto. In ogni caso, non avete nulla da temere, poiché il transito di Urano nel vostro segno, vi espande la mente decretando il vostro successo. Approfittate di questa fortunata fase astrale per mostrare a tutti i vostri propositi, ma dovrete esprimere le vostre opinioni in modo calmo e diretto. Ignorate le dicerie e i pettegolezzi d'ufficio. Se mostrate di avere dubbi, ciò potrebbe essere percepito come una debolezza. Se state cercando un lavoro migliore, o siete alla prima occupazione, per voi, l'ultima settimana del mese sarà la più fortunata.: Un impellente bisogno di riposo prenderà il sopravvento su di voi. Avvertirete la necessità di dormire più del solito. State tranquilli, perché quest'occorrenza servirà semplicemente a ricaricare le pile. Ovviamente, questo significa che per controbilanciare questo risparmio di energie, dovrete ridurre i pasti, così da evitare il rischio di andare in sovrappeso. Tenete presente che anche la pratica regolare di uno sport è un modo per mantenere il giusto equilibrio e sentirvi in forma.: I vostri numeri fortunati del mese di agosto 2020 sono: 11 31 57 76 86