Oroscopo Sagittario agosto 2020

Oroscopo del mese di agosto 2020 per il segno del Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

vedrà con occhi stupiti che tutti i cattivi presagi dei mesi precedenti iniziano a dissiparsi fino a scomparire quasi del tutto. Quella sensazione di angoscia che Saturno vi ha fatto sentire in questi ultimi tempi un poco per volta svanirà, anche se forse non del tutto. Di sicuro, però, sarete più forti per affrontarlo, soprattutto nella seconda quindicina del mese, quando Giove e Plutone, in congiunzione a Saturno, annulleranno le sue forze. Va detto anche che Venere dopo una prima settimana in opposizione, transiterà nel segno amico del Cancro e per voi l'amore farà un passo in avanti. Questo è un momento in cui anche la vita lavorativa e sociale sarà molto favorita.: Sin dai primi giorni di agosto 2020, Venere sarà molto bendisposta con voi del Sagittario e, nonostante Saturno, tutte le difficoltà in campo sentimentale potranno essere risolte, se non altro ci sarà un netto miglioramento. Fino a quando la dea dell'amore è stata in opposizione al vostro segno, ci sono state diverse complicazioni nella vostra relazione di coppia ma ora tutto può essere risolto con calma e serenità. Non chiedete troppo al vostro partner e non siate troppo esigenti. La persona amata vi prenderà per mano e vi porterà lontano, in un mondo nuovo diverso. Se ancora non avete la fede al dito, sappiate che Marte in trigono vi offre una carica esplosiva che vi consente di avere ottime possibilità per conquistare il cuore della persona da voi prescelta. Sarete invogliati a impegnarvi profondamente nei vostri sentimenti, sia a prendere la decisione di sposarvi o convivere, sia a dire addio a un amore difficile che vi ferisce.: Il clima di agosto migliorerà notevolmente per i nativi del Sagittario, lavorativamente parlando, visto che avete un eccellente Mercurio che per buona parte del mese, soprattutto quella centrale, sarà messaggero di buone notizie con ottimi affari da concludere ed eccellenti opportunità che vi faranno intravedere un orizzonte migliore, soprattutto se siete alla ricerca di un nuovo lavoro. Ci saranno numerose opportunità che faranno aumentare le vostre entrate. Farete ottimi affari e investimenti eccellenti con un capitale vostro e/o degli altri. Sarete pieni di buone idee che metterete in pratica e riuscirete a conquistare nuove posizioni di carriera, ma non solo, perché Giove in transito attraverso la seconda casa, renderà favorevole qualsiasi tipo di investimento economico.: Avere i buoi auspici Giove e di Marte, significa che potrete ricevere qualcosa di veramente splendido dal destino. Il conto in banca inizia a crescere e l'area dei sentimenti migliora, ma la cosa più importante è che sentite dentro di voi un'energia molto forte e il desiderio di agire. Ma a volte succede che proprio quando i pianeti sono così favorevoli e voi vi impegnate, è inevitabile che utilizziate tutte le vostre risorse e in alcuni casi abusiate del vostro corpo e la mente senza accorgervi dei segnali di stanchezza. E quando non vi rimangono più forze, vi spaventate. Dovrete mangiare e bere con moderazione, ma soprattutto riposare. Se agite in questo modo, rimarrete in forma e senza soffrire di quei mal di testa che spesso vi tormentano.: I vostri numeri fortunati del mese di agosto 2020 sono: 11 21 54 70 85