Oroscopo Pesci agosto 2020

Oroscopo del mese di agosto 2020 per il segno dei Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

, Venere vi darà vitalità e tanta magia. Avrete il desiderio di amare, aprirvi e condividere i vostri sentimenti. Anche Marte vi sta dando molte risorse che voi sarete in grado di gestire in modo produttivo grazie anche all'aiuto di Mercurio in trigono alla vostra costellazione. Inoltre, il moto retrogrado di Giove, Saturno e Plutone in sestile alla vostra area zodiacale, vi spingeranno a impegnarvi di più nel lavoro. Avrete l'opportunità di mostrare le vostre abilità e conquistare una posizione importante in ambito sociale. Cercate di incanalare bene queste energie, altrimenti si trasformeranno in tensione nervosa.: Ad agosto ci saranno momenti di puro piacere nella coppia dei Pesci e una vita amorosa molto intensa grazie a Venere in trigono alla vostra Costellazione, che porterà più vigore nella vostra vita di coppia. Ci sarà una migliore armonia con la persona accanto a voi, soprattutto la dea della bellezza vi concederà tanto romanticismo. Purtroppo, a causa di alcuni conflitti in famiglia e le esigenze di lavoro, non sempre potrete gioire dei benefici dell'amore come vorreste. Nei momenti di crisi cercate di non agire d'impulso o dire ciò che pensate senza controllo, perché le vostre parole potrebbero causare seri problemi nella relazione con il partner. I Pesci che hanno ancora il cuore libero avranno la possibilità di trovare la persona che desiderano al loro fianco, l'uomo o la donna con cui condividere la vostra gioia e il dolore. Cupido è vicino a voi e non consentirà alla persona che amate di sfuggire al suo tiro preciso.: Sta per presentarsi un periodo di forti esperienze per voi Pesci, poiché a partire dal dieci agosto avrete la possibilità di entrare in contatto con una persona influente la cui autorevolezza vi fornirà il supporto necessario per avanzare nel vostro lavoro o la professione, oppure per ottenere il lavoro che sperate di avere. Il fatto di incontrare qualcuno con queste caratteristiche sarà molto importante per voi, perché è quasi certo che riceverete un buon aiuto. Verso la metà del mese Venere si congiungerà a Mercurio formando un potente trigono con il vostro sole natale, quello sarà un buon momento per uscire alla ricerca di un lavoro. Le possibilità di trovare una buona occupazione sono considerevoli. Presto il peso delle difficoltà si ridurrà e voi riuscirete a trovare una soluzione a tutti i problemi. Se dovete chiudere o firmare un accordo o volete fare delle spese per il tuo lavoro, oppure iniziare una collaborazione, agite nella seconda quindicina di agosto, perché allora i transiti planetari saranno positivi.: Marte è in orbita davanti a voi, quindi vivrete queste quattro settimane del caldo del mese di agosto con molta energia. Non pensate troppo al lavoro né ai problemi familiari o sentimentali, dovete cercare di staccare la spina e prendervi un periodo di riposo, perché solo attraverso il rilassamento del corpo, della mente e dello spirito, potrete trovare la giusta concentrazione per risolvere i vostri problemi. Le attività ricreative saranno anche molto utili per voi, giacché vi consentiranno di distrarvi e mettere da parte le preoccupazioni e i problemi. Le tecniche di rilassamento, come lo Yoga, funzioneranno da balsamo per il vostro sistema nervoso.: I vostri numeri fortunati del mese di agosto 2020 sono: 5 18 35 66 82Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store