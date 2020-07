Oroscopo mensile di Jennaro: agosto 2020

Oroscopo mensile: agosto 2020

di Jennaro

caldo mese di agosto porta con sé l'impulso irrefrenabile di liberarci del superfluo così potremo incamminarci verso il futuro con un carico meno pesante e il passo deciso. Nell'oroscopo mensile di Jennaro ci sono le previsioni dettagliate per tutti e dodici i segni zodiacali. Qui vedrete con chiarezza tutto ciò di cui avete bisogno e le cose che dovete lasciare fuori dalla vostra vita., sappiamo che con la fine di luglio si è chiusa la fase retrograda di Mercurio, anche se il pianeta della comunicazione riprenderà a girare "indietro" verso la metà ottobre. Gli altri due pianeti veloci, Venere e Marte, saranno in moto diretto per tutto il mese, mentre i pianeti lenti, Giove, Saturno, Urano (dal 15 agosto), Nettuno e Plutone, sono tutti retrogradi e stanno creando confusione in molte zone dello zodiaco.Riusciranno a darci ciò che cerchiamo? Di sicuro avremo una splendida Luna Piena nella costellazione dell'Acquario il 3 agosto che ci dirà come organizzare meglio le nostre cose fino all'arrivo del novilunio in Leone il 19, data in cui cominceranno sorprese e cambiamenti un po' per tutti quanti.il vostro oroscopo mensile di agosto 2020 con le previsioni di Jennaro per scoprire cosa vi propone riguardo l'amore, la salute, il lavoro e la fortuna, il nostro bravissimo astrologo napoletano:Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store