Oroscopo Leone agosto 2020

Oroscopo del mese di agosto 2020 per il segno del Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

aver lasciato vecchi dolori, delusioni e insoddisfazioni in diverse aree della vostra vita, ad agosto un nuovo palcoscenico si apre nella vita di molti nati sotto il segno del Leone. In effetti, la maggior parte di voi si sentiranno pronti ad affrontare nuove situazioni, anche se potrebbero esserci rimasti ancora alcuni residui di malumore nei vostri cuori. Con il sole nel segno e Mercurio in arrivo nella prima settimana, avrete voglia di andare avanti intraprendendo nuove e avvincenti direzioni. È pur vero che Saturno in quadratura vi disturba, ma a partire dal 19 agosto, con la Luna Nuova nel segno, un'ondata di flussi benevoli porteranno una ventata di prosperità a tutti voi.: L'amore sarà il protagonista indiscusso durante tutto il periodo di agosto, lo stesso vale anche per i rapporti familiari, che saranno su un piano privilegiato, soprattutto per quanto riguarda i legami più stretti. Venere in sestile vi darà protezione, stabilità e la possibilità di vivere la vostra relazione in modo più rilassato. Ma quando vi arriveranno gli influssi di Marte, non sarete più in grado di contenere lo slancio e la passione. Con questo cielo, quindi, vi sarà facile affrontare un problema sentimentale che non era stato risolto in passato. In ogni caso, potrete sicuramente trovare una buona melodia e capire meglio cosa dovete fare. Ottime possibilità anche per i leoncini e le leoncine single. Grazie ai buoni auspici della dea della bellezza, riuscirete ad attirare la persona cui vi siete innamorati. Questa è un'occasione molto favorevole per coloro che sono alla ricerca del partner per tutta la vita. Dopo aver trascorso un periodo nell'incertezza, ora sapete d'aver bisogno di qualcuno che vi aiuti a scoprire il vero amore.: Forse non avete sistemato tutto per le vacanze e magari vi siete resi conto che qualcosa poteva essere organizzata meglio. Niente paura, perché avete ancora un sacco di buone opportunità. Presto Mercurio sarà al vostro fianco e sicuramente vi porterà tante idee, coraggio e anche una buona predisposizione a lavorare assieme ad altre persone. Molti di voi Leoni si dedicheranno al lavoro, poiché sentirete di avere grandi energie da incanalare in modo costruttivo, perciò i risultati saranno notati molto più velocemente di quanto si possa immaginare. Sarete soddisfatti nel vedere le enormi gratificazioni che otterrete come risultato degli sforzi compiuti con la vostra incrollabile lealtà e generosità.: Il benessere in generale non va assolutamente male, l'importante che non vi facciate prendere dall'ansia. Quelli di voi che praticano uno sport devono fare un buon lavoro di riscaldamento prima di mettere a dura prova i muscoli, altrimenti distorsioni e lacrime saranno all'ordine del giorno. Ricordatevi che riposare bene e ricaricare le energie è sempre necessario, anche in tempi non sospetti. Nel caso in cui soffrite d'insonnia perché qualcosa vi preoccupa, una tisana sedativa sarà sufficiente per rilassarvi. Se vedete tutto nero, non disperare: mettete da parte il vostro orgoglio e chiedete aiuto.: I vostri numeri fortunati del mese di agosto 2020 sono: 10 24 41 69 80