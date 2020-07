Oroscopo Capricorno agosto 2020

Oroscopo del mese di agosto 2020 per il segno del Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

, voi nativi del Capricorno ad agosto riceverete un'energia di supporto che vi avvantaggerà e vi farà progredire. Sarà importante che voi lasciar fluire i vostri pensieri e vi muoviate in spazi diversi per proiettarvi verso un nuovo futuro. Venere in quinconce vi darà l'opportunità di conoscere qualcuno che entrerà nella vostra vita, forse un'amicizia che vi ispirerà a pensare in modo diverso. Questo mese Mercurio transiterà attraverso tre segni e col suo moto veloce vi aiuterà ad aprire la mente, a guardare le situazioni da una prospettiva diversa e ad avere più fiducia in voi stessi.: L'area del Capricorno relativa ai sentimenti, questo mese sarà molto favorita dalle stelle. Dovrete solo cercare di essere meno ansiosi e più pratici nella sfera affettiva e tutto andrà a meraviglia soprattutto nella parte iniziale del mese, prima che Venere transiti nel segno a voi opposto. Non vi sentirete soli in nessun momento poiché il vostro partner vi sosterrà incondizionatamente nelle vostre decisioni comportandosi con voi in modo molto comprensivo, ed è proprio ciò di cui avete bisogno in questo momento. Il clima amoroso potrebbe peggiorare verso la fine di agosto. Questo perché con Venere in opposizione si creano non poche complicazioni nella coppia. Perciò, se la vostra relazione non ha una solida base, allora sarà meglio che evitiate discussioni e rimaniate in silenzio. Se siete single, a partire dalla terza settimna, con la luna nuova in un segno di fuoco come il Leone, qualcosa di bello succederà e voi griderete il vostro amore ai quattro venti.: Il Capricorno si distingue per la sua eccezionale capacità organizzativa che lo colloca ai primi posti in ogni cosa che fa. Nonostante non sia tra coloro che si distinguono subito, con il passare del tempo e la pazienza, riesce a consolidare la sua posizione all'interno della propria attività. Certo, dovete capire che in estate quasi tutti i lavori procedono lentamente a causa delle vacanze. Nonostante ciò, ad agosto 2020 farete dei progressi significativi nel vostro ambiente di lavoro, dato che siete sotto il trigono di Mercurio che da pochi giorni ha ripreso il moto diretto, per cui lavorerete instancabilmente. Come aspetto negativo, dovrete stare attenti alla gelosia e all'invidia dei vostri colleghi che potrebbero crearvi dei problemi. Se state cercando un lavoro, la prima settimana del mese è fantastica.: Giove è sempre vostro alleato assieme ad altri pianeti che pure stanno dalla vostra parte e che spesso generano eventi vantaggiosi. In questo oroscopo, quindi, c'è un cielo estivo le cui energie astrologiche sono davvero abbondanti. Tuttavia, ciò che deve destare la vostra attenzione non è tanto il lavoro, il denaro o l'amore, ma il vostro benessere. Voi Capricorno, infatti, troppo spesso tendete a trascurare il vostro corpo. In questo periodo di caldo cercate di non esagerare con gli sport pericolosi e tenete lontano i vizi.: I vostri numeri fortunati del mese di agosto 2020 sono: 10 29 45 52 77Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store