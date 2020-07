Oroscopo Cancro agosto 2020

Oroscopo del mese di agosto 2020 per il segno del Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

posizioni planetarie del mese di agosto 2020 vi consentono di perseguire i vostri progetti e realizzare le vostre ambizioni. Mercurio inizialmente nel segno e poi l'arrivo di Venere dopo la prima settimana, porteranno singolari benefici sia per quanto riguarda il lavoro sia nella sfera personale e sentimentale. È una combinazione astrale che influenzerà positivamente tutti gli aspetti dell'esistenza del Cancro, aumentando il buon umore e dandovi l'equilibrio di cui avete bisogno per andare avanti. Positività e rinnovate energie vi circonderanno nell'arco di tutto il periodo. Questo vi aiuterà a inseguire nuovi desideri e aspirazioni di vita. Jennaro consiglia di indirizzare le vostre energie in tutto ciò che può rafforzare la vostra posizione sociale.: Dalla prima settimana di agosto e per tutto il periodo estivo, i nati nel segno del Cancro potranno gioire del supporto di Venere che raggiungerà il vostro cielo con la promessa di cancellare ogni disaccordo e sostenere il romanticismo. Ad aiutare il pianeta dell'amore in questo suo sforzo, ci sono Nettuno in trigono che vi spingerà ad ascoltare le ragioni del cuore, e Marte che, nonostante sia in quadratura, vi darà fascino e sensualità. Vi sorprenderete di essere molto più audaci nell'intimità con il vostro partner. Se siete ancora single, fino alla prima settimana per voi sarebbe meglio rimanere fermi e non provare nessun approccio, ma in seguito le stelle favoriscono il corteggiamento. Uscite e non rimanete chiusi in casa, visitate luoghi insoliti e diversi, perché con questo splendido cielo avrete la grande opportunità di incontrare l'amore della vostra vita, in modo che la felicità sia completa.: L'ambiente lavorativo e/o professionale sarà senza dubbio l'area più favorita durante il mese di agosto per molti di voi. Sarete incoraggiati dai pianeti veloci che vi inviteranno a fare le cose in maniera professionale. Mercurio avrà il compito di rendervi più astuti, lucidi e abili nel pianificare strategie e alleanze. Sarete in grado di sfruttare le opportunità con impegno e intelligenza. Attenzione a Plutone in opposizione, perché cercherà de mettervi davanti a degli ostacoli e forse genererà ostilità da parte di un collega. A contrastare tutto questo ci penserà Urano in sestile che continuerà a proteggere le vostre iniziative anche a livello legale e burocratico. Approfittate di ciò che vi arriva perché è davvero molto utile. Ci saranno novità per i giovani in cerca di lavoro.: I disturbi del sonno e alcune malattie psicosomatiche saranno i malesseri che vi disturberanno durante il mese di agosto. Non ci saranno problemi seri, tuttavia sarà molto fastidioso e questo vi preoccuperà un po'. Forse dolori muscolari e/o disagi che avvertirete soprattutto alle articolazioni, alla schiena, ma anche alla digestione a causa di tensioni accumulate e la cattiva postura durante il lavoro. Perciò, non sottovalutate questo periodo estivo in cui sarebbe meglio rilassarvi senza provare a fare troppe cose. Per il resto, non avrete altri problemi se vi prenderete cura della vostra dieta e dedicate del tempo al riposo.: I vostri numeri fortunati del mese di agosto 2020 sono: 12 35 53 70 88