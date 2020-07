Oroscopo Bilancia agosto 2020

Oroscopo del mese di agosto 2020 per il segno della Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

che avrà un maggiore sviluppo nella vita dei nati sotto il segno della Bilancia durante il mese di agosto 2020 sarà quello del lavoro e/o della professione. Effettivamente, sarete felici di vedere come le tensioni e i problemi che sono sorti nei mesi scorsi e che hanno in qualche modo bloccato le vostre attività, ora scompariranno un po' per volta con il passare delle settimane. All'inizio del mese ci potrebbero essere dei cambiamenti importanti in questo campo, soprattutto a partire dalla prima decade, quando Mercurio non sarà più in quadratura con voi e le situazioni a livello sociale e professionale cominceranno a rilassarsi. Vi sentirete fortemente stimolati intellettualmente. Sarete più creativi ed efficienti che mai. Riceverete nuove proposte. La sfida vostra sarà quella di prendere decisioni importanti, invece di essere paralizzati dalla paura o dall'insicurezza.: Tutto andrà meravigliosamente bene durante la prima settimana di agosto. Vivrete momenti molto teneri nell'intimità della coppia, ma non appena Venere transiterà in area del Cancro, in quadratura alla vostra costellazione, dentro di voi può emergere una certa dose di irritabilità, oltretutto amplificata dalla retrogradazione di Saturno. Sarete molto suscettibili e questo potrebbe rovinare la vostra relazione amorosa. Dovrete cercare di evitare controversie importanti e di non discutere per cose banali con il partner, perché il clima che rischiate di scatenare potrebbe portare momenti estremamente tesi che, se prolungati, possono essere davvero disastrosi. Se guardiamo il resto del cielo vediamo che con l'opposizione di Marte in Ariete, le cose non possono che peggiorare ulteriormente. Se siete single, molto probabilmente continuerete a essere soli, perché questo non è il momento per iniziare una relazione duratura. Non che non sarete in grado di corteggiare durante le calde giornate di agosto, ma ciò che appare al vostro orizzonte sono più che altro delle avventure temporanee.: In termini lavorativi, l'inizio di agosto non sarà un gran che per voi, ma dopo la prima settimana, Mercurio transiterà in sestile al vostro Sole natale ponendo fine alle difficoltà che avete avuto nei mesi scorsi. Noterete la gioia di cominciare ad avere i primi successi. Nuove occasioni sorgeranno e grazie alle vostre capacità di stabilire contatti e di comunicare con abilità, riuscirete a trovare soluzioni rapide e soddisfazioni. Riceverete buone notizie anche in merito a un aumento dei vostri profitti. Alcuni di voi saranno tentati di intraprendere progetti con parenti e/o amici, ma in questa circostanza le posizioni planetarie non promettono buoni risultati. In questo periodo è meglio non mescolare l'amicizia con gli affari.: Non è facile per voi della Bilancia vivere con serenità il mese di agosto 2020. La vostra forma fisica e mentale sarà un vero problema poiché Saturno vi stanca ancora di più. Vi sentirete a corto di difese, quindi sarà un buon momento per riposare e ricaricare le pile. Se non altro, sarà un momento ideale per fare un controllo medico e ottenere consigli per migliorare la qualità della vita che vi aiutino a correggere alcune cattive abitudini. Fate attenzione a non esagerare con gli zuccheri, alcol e qualsiasi altro cibo o bevanda che può indebolire il vostro benessere.: I vostri numeri fortunati del mese di agosto 2020 sono: 14 37 39 62 81Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store