Oroscopo Acquario agosto 2020

Oroscopo del mese di agosto 2020 per il segno dell'Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

sa che agosto 2020 non sarà un mese particolarmente facile da sopportare giacché la crescita come persona richiederà profondi cambiamenti. Questo periodo sarà particolarmente arduo quando si tratta di portare avanti le vostre idee e le battaglie. Urano, il vostro governatore, noto per essere il pianeta dell'indipendenza e della ribellione, non ha un bell'aspetto, anzi, data la sua posizione in quadratura al vostro segno, alcune discussioni con colleghi e/o amici sono possibili. In genere gli acquari fuggono dagli impegni d'amore che impongono condizioni a lungo termine, ma a partire di primissimi giorni, con la Luna piena che brilla nella vostra Costellazione, tutto inizierà a essere diverso. Inizierete a riconsiderare alcune questioni relative alla vostra identità. Sarà un'esperienza fondamentale per quelli di voi che si sentono soli e spesso nascondono le loro insicurezze dietro una maschera di autosufficienza.: Quasi mai agosto è un mese positivo per l'Acquario e quest'anno non farà certo eccezione. Il sestile di Marte colora la vostra vita quotidiana con la sua luce perciò, preparatevi ad alcune battute d'arresto con momenti di crisi e discussioni anche nelle coppie più stabili. La comunicazione non sarà fluida perché sarete presi da altre preoccupazioni. Solo la pazienza e la riflessione potranno aiutarvi a uscire dall'impasse e a rimettere tutto al suo posto. Le coppie da poco formate dovranno sforzarsi per non dissolversi. Fortunatamente, dalla terza settimana avrete il supporto di Venere che vi aiuterà a chiarire e a migliorare la relazione e a raggiungere un accordo coniugale abbastanza equo. Se siete single non sfuggirete alle trappole estive dell'amore, dato che la tentazione avrà un aspetto ammaliante. Sarà difficile per voi non aprire il vostro cuore a una persona piacevole e affascinante che incontrerete.: Questo è un periodo non facile nemmeno per quanto riguarda il lavoro e i guadagni in genere. Il transito veloce di Mercurio, che dal Cancro passa nel segno a voi opposto del Leone e successivamente nell'area della Vergine, non è affatto una buona notizia. Il mondo è pieno di un'enorme quantità di opportunità, ma per vederle e sfruttarle è necessario un cambiamento nel modo di comprendere e vedere la realtà, cosa che in questo momento per voi non è possibile, poiché ultimamente il vostro stato d'animo è stato alterato da Giove che, essendo retrogrado, rallenta le situazioni. Dovrete stare più attenti sul posto di lavoro ed evitare discussioni con i capi e i superiori, dal momento che non saranno per niente costruttive. Tenete a mente che non sempre è positivo dire quello che pensate. Ci sono momenti in cui è meglio stare zitti se non volete che le cose si mettano contro di voi.: Per quanto riguarda la vostra salute, questo mese dovreste prendervi un periodo di pausa da dedicare completamente a voi stessi. Oltre al riposo e una dieta sana, cercate di fare alcuni semplici esercizi di respirazione per allontanare l'ansia e ritrovare la calma e la serenità. Se avete dei segnali che pensate potrebbero essere seri, cercate aiuto dove ritenete di poterlo trovare, solo così potete evitare la possibilità di peggiorare. È vero che non siete nel vostro momento migliore a livello di benessere fisico, ma ciò non vuol dire che bisogna gettare la spugna alla prima occasione.: I vostri numeri fortunati del mese di agosto 2020 sono: 12 21 38 50 71