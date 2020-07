Compatibilità tra Ariete e Sagittario in amore

poiché entrambi appartengono all'elemento fuoco, quindi in molti aspetti sono assai simili e possono stare molto bene insieme. È una coppia che difficilmente si annoierà, giacché tutti e due hanno una mente attiva, amano divertirsi e imparare cose nuove. Insieme tengono a cuore libertà, indipendenza e una passione per i viaggi e le avventure., questi sono tra i segni che meglio si completano a vicenda. L'Ariete ha un carattere esplosivo, idealista e sognante a cui piace avere in ogni momento il controllo della situazione, questo si integra magnificamente alle attitudini del Sagittario che tende a essere piuttosto obiettivo e non sempre si strugge per essere il leader, anzi, a volte è soddisfatto che sia l'Ariete ad avere il controllo di tutto.decollerà direttamente sin dall'inizio. Marte e Giove sono i rispettivi pianeti che li governano e sono molto amichevoli tra loro, questo garantisce una buona comprensione di base e facilita la comunicazione. Le loro differenze di opinioni saranno affascinanti e intellettualmente stimolanti. Tuttavia, non mancheranno alcune discussioni accese che possono causare criticità e qualche conflitto.confermata dal fatto che entrambi hanno una natura appassionata e il desiderio di esperienze nuove. Infatti, ambedue prediligono l'emozione alla noia e, in questa direzione, sembrano fatti l'uno per l'altra. L'Ariete sa come incoraggiare il suo partner e sostenerlo nei suoi progetti più ambiziosi e il Sagittario è in grado di fare buon uso di questa energia frenetica e concentrarla su cose più importanti.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store