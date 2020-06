Oroscopo Vergine luglio 2020

Oroscopo del mese di luglio 2020 per il segno della Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

sarà pieno di sfide per voi della Vergine che, se saprete affrontarle, renderete questo mese un periodo eccellente. Inizia per voi una tappa molto favorevole e produttiva. Avrete molta energia con cui trasmetterete benessere a tutte le persone che vi circondano. Riuscirete a superare competizioni che verosimilmente proveranno la vostra forza, la stabilità emotiva, la vostra capacità di affrontare l'ignoto e di intraprendere nuove avventure. Tutte queste sfide potranno cogliervi di sorpresa, ma se vi concentrerete, sarà possibile effettuare i vostri passi con successo.: Il quadrato formato da Venere con la vostra area zodiacale potrebbe generare alcuni problemi in ambiente familiare che possono ostacolare le vostre relazioni romantiche. Il vostro astrologo Jennaro consiglia di gestire le condizioni avverse in modo totalmente opposto all'irruenza e alla prevaricazione, altrimenti potrebbero esserci delle reazioni incontrollate, con il rischio di trasformarsi in veri e propri dissidi. Fortunatamente, nella seconda quindicina questi fattori sfavorevoli scompariranno, l'orizzonte sarà ripulito e voi della Vergine potrete gioire delle splendide serate in compagnia del vostro partner. Questo ritorno alla serenità, vi riconcilia con voi stessi e vi aiuta ad appianare le cose in famiglia. È tempo di costruire insieme il vostro futuro. Se siete single, usufruirete dell'influenza benefica del Sole che darà maggiore importanza alle questioni di cuore. Sarete facilitati nella comunicazione dei vostri sentimenti. Vi troverete al centro di un palcoscenico su cui il primo attore o la prima attrice sarete voi. Le opportunità di incontri non mancheranno. Alla fine del mese si creerà il clima giusto per intrecciare un romanzo d'amore.: Saturno è in transito, retrogrado, nella vostra Casa delle risorse economiche, questo significa che non è proprio un buon momento per le attività in generale. Ostacoli e complicazioni potrebbero oscurare uno scenario che, tuttavia, non sarà poi così sfavorevole in termini di possibilità e di progresso. Infatti, Mercurio, il vostro pianeta governatore, compenserà in parte questa situazione consentendo di ottenere buoni risultati di successo, nonostante ci possa essere qualche inconveniente. I vostri superiori, o il datore di lavoro, sapranno perfettamente chi sta lavorando nella loro azienda. Questo andrà a vostro favore quando si tratterà di ottenere una promozione. Qualunque cosa accada, restate fiduciosi. Giove è favorevole al vostro segno e la fortuna comunque rimarrà al vostro fianco.: Poiché avrete sicuramente accumulato tensione e affaticamento a causa di alcuni problemi nella vita privata e sul lavoro, tutto questo può causare un gran mal di testa e problemi a livello psicosomatico. Soprattutto le prime due settimane saranno alquanto fastidiose, ma per fortuna molto presto la vostra testa sarà immersa nei sogni e pensieri che vi faranno sentire assai meglio. Se state cercando di trovare nuovi modi per nutrirvi, la vostra capacità organizzativa vi farà assaporare presto i benefici di una vita sana.: I vostri numeri fortunati del mese di luglio 2020 sono: 2 16 27 77 79