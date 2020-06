Oroscopo Toro luglio 2020

Oroscopo del mese di luglio 2020 per il segno del Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

ci saranno diversi cambiamenti significativi nella vita dei nati sotto il segno del Toro. La vita affettiva sarà costellata da numerosi romanzi d'amore, mentre sul piano lavorativo & professionale, sono in arrivo novità per l'immediato futuro. Il mese di luglio 2020 sarà sicuramente un periodo positivo, in grado di portare alcune trasformazioni e non solo, perché le stelle di questo mese annunciano che nell'aria c'è un forte desiderio di vivere momenti pieni di passione insieme al vostro partner.: Venere in semi-sestile alla vostra area zodiacale farà in modo che viviate la vostra relazione affettiva con maggiore intensità, incoraggiando un ambiente caldo e accogliente. Ma bisogna fare attenzione dalla terza settimana in poi, poiché a causa della quadratura del Sole, è molto probabile che dei fattori esterni possano contribuire a destabilizzare il vostro rapporto. Dovrete fare ogni sforzo per rimanere uniti alla persona che condivide la vostra vita affettiva in modo da resistere agli attacchi che vi arriveranno dall'esterno. Per i Toro single, il vostro astrologo Jennaro propone di cambiare lo stato di "libero" se volete vivere momenti deliziosamente romantici. Entro la prima quindicina del mese, la vostra vita sentimentale si avvierà verso una svolta per il meglio. Il Sole e Mercurio in un segno amico come il Cancro, rafforzeranno le vostre armi di seduzione e vi doneranno la parola giusta al momento giusto. Potrete avviare una storia romantica con un buon margine di felicità, poiché saprete apprezzare le gioie del focolare domestico.: Il mese si luglio 2020 si annuncia come messaggero di situazioni favorevoli alla vostra espansione sia lavorativamente che professionalmente parlando. Grazie ai buoni influssi di Mercurio e di Venere, voi nativi del Toro vi trovate in uno dei migliori periodi di quest'anno. Infatti, sarà proprio Mercurio a stabilire un clima favorevole in cui sarete in grado di mettere in mostra le vostre abilità e dimostrare i vostri pregi. Il duro lavoro, la caparbietà e una proficua congiunzione astrale, vi faranno avere degli ottimi risultati. Questo periodo è vantaggioso soprattutto per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro, o che vorrebbero cambiare attività. Alla fine del mese potrebbe arrivare un incremento significativo di soldi nelle vostre tasche.: Durante il periodo di luglio 2020 voi Tori avrete bisogno di un poco della vostra attenzione. Farete bene a compiere ogni sforzo per avviarvi verso questa direzione. Se siete appassionati di ginnastica, potreste iscrivervi a un corso di fitness in palestra. Scoprireste i benefici offerti sul corpo e sulla mente che vi consentono di raggiungere un'ottima condizione fisica. In ogni caso, grazie al trigono di Giove, a partire di primi giorni del mese il vostro umore migliorerà e così anche il vostro stato fisico.: I vostri numeri fortunati del mese di luglio 2020 sono: 19 25 40 72 86