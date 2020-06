Oroscopo Sagittario luglio 2020

Oroscopo del mese di luglio 2020 per il segno del Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

è possibile che abbiate un po' la testa fra le nuvole, oppure c'è qualche pensiero che vi preoccupa. Intorno alla quindicina del mese fate attenzione, perché ci possono essere giornate abbastanza instabili, dato che Nettuno, in aspetto disarmonico, può farvi avere un calo di energia o qualche incomprensione con le persone a voi vicine. Attenzione ai passi falsi.: Luglio 2020 sarà un mese molto dinamico, soprattutto per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Il Sole in trigono al vostro segno crea intorno a voi un clima favorevole all'amore. Vedrete il vostro grado di seduzione aumentare di giorno in giorno. La vostra cerchia sociale si espande così come aumenta il numero degli amici. Prestate attenzione soltanto nella seconda settimana, poiché Venere è molto nervosa e può causare dei problemi o delle tensioni. Se con il partner siete in crisi, è probabile che troverete stimolante la possibilità di vivere un rapporto parallelo. Sarebbe opportuno non rischiare una relazione consolidata per un'avventura insensata, perché non ci vuole molto che poi ve ne pentiate e imploriate il perdono. Se siete single, numerose avventure sono sulla vostra strada. Il vostro astrologo Jennaro vi invita a percorrerla con tranquillità.: Riguardo alle vostre attività e alla professione, il mese di luglio vi porta verso un nuovo stile di vita. Sarete in grado di superare tutti gli ostacoli che fino ad ora sembravano insormontabili. Ci saranno delle grandi opportunità con cui potrete perfezionare voi stessi e la vostra creatività per un nuovo andamento nel settore lavorativo/professionale. Il duro lavoro da voi svolto con diligenza alla fine vi ripagherà con soddisfacenti ricompense. È possibile che verso la fine del mese raggiungerete un accordo importante che aspettavate da tempo.: In questo momento della vostra vita le stelle promettono un buon periodo pieno di serenità e gioia di vivere assieme alle persone che amate. Il sestile di Giove incoraggia la calma ma soprattutto infonde molto ottimismo. Questa è una fase ottimale in cui potrete guarire da piccoli disagi. Sarete in grado di risolvere alcuni problemi di salute e alleviare le vostre sofferenze. Le energie fisiche e mentali non vi mancheranno e potrete praticare sport, lavorare o viaggiare, senza avvertire troppa fatica.: I vostri numeri fortunati del mese di luglio 2020 sono: 5 15 33 59 74