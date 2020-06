Oroscopo Pesci luglio 2020

Oroscopo del mese di luglio 2020 per il segno dei Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

chiaro che durante le quattro settimane di luglio 2020 la vostra fortuna viene da Giove che in questo momento è assolutamente eccellente per quanto riguarda i piccoli e grandi eventi che arriveranno e che porteranno un sorriso sul vostro volto. Bisogna, però, che stiate molto attenti al quadrato di Venere che può indurvi a fare delle scelte sbagliate basate sull'istinto e non su un sensato ragionamento. Quando la "dea della piccola fortuna" è in quadratura, dovete stare molto attenti agli investimenti finanziari, all'acquisto di una casa o di altro bene, poiché qualcosa potrebbe andare storto. In ogni caso, la prima quindicina del mese è ottimale per ricevere buone notizie o per migliorare la vostra situazione sentimentale, soprattutto per recuperare energia a livello fisico, giacché Marte, in semisestile, offre una grande forza creativa e di supporto ai vostri progetti. Persino Saturno consolida il vostro percorso professionale.: Sul piano dei sentimenti, il periodo di luglio può essere davvero ottimo per i Pesci e anche molto promettente. Sarete in grado di esprimere ad alta voce i vostri sentimenti più profondi, per cui, se avete già la persona che vi ama al vostro fianco, sarete molto felici, poiché il Sole in trigono vi permette di vivere belle emozioni, con gioia e soddisfazioni anche in famiglia, sia nel rapporto con il partner che con i genitori e i figli. I pesciolini dal cuore libero che devono ancora trovare la loro anima gemella, devono stare in guardia, perché sebbene Giove prometta di offrire incontri e occasioni per fare nuove conoscenze, Venere in quadratura può creare illusioni nella mente che potrebbero trarvi in inganno. Riuscirete a trovare la persona che vi piace, ma dovrete stare attenti a non fare pensieri assurdi e difficili da realizzare. I sogni a occhi aperti possono solo portare a delusioni per cui dopo vi sarà difficile ritrovare la serenità e l'equilibrio.: I primi giorni di luglio saranno un po' difficili per quanto riguarda il settore lavorativo e professionale con Mercurio che, in moto retrogrado nei Gemelli, complicherà i rapporti e gli scambi commerciali. A partire dalla seconda settimana inizierà un periodo molto buono, dato che il pianeta della comunicazione si toglierà dalla quadratura e si metterà in trigono, perciò faciliterà nuove collaborazioni, le imprese e gli affari. Giove, Plutone e Saturno, in sestile vi aiuteranno a migliorare il vostro lavoro e la professione. Avrete la possibilità di progredire e ricevere promozioni, anche se tutto ciò richiederà da parte vostra un po' più di impegno.: La paura e la timidezza saranno i vostri nemici implacabili durante il mese di luglio. Per non cedere a loro, dovreste fare un gran lavoro interno che vi aiuti a rafforzare la vostra autostima. Il vostro astrologo Jennaro consiglia la pratica di una terapia distensiva del corpo e della mente. Qualunque tecnica di rilassamento sarà ottima per alleviare quella tensione che di solito i Pesci finiscono per somatizzare e trasformare in malessere.: I vostri numeri fortunati del mese di luglio 2020 sono: 12 25 36 42 78Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store