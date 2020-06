Oroscopo Leone luglio 2020

Oroscopo del mese di luglio 2020 per il segno del Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

travolgerà il Leone con un mare di sentimenti così infuocati che faranno risvegliare in voi tutti i pensieri più nascosti che sono custoditi nel vostro cuore. Durante questo periodo sarete più comunicativi e il rapporto di coppia si avvierà su una strada più serena e senza tante asperità. Ma questo sarà un mese determinante anche per lo sviluppo positivo dei vostri progetti più importanti, poiché il Sole nel vostro segno stimolerà in voi le iniziative costruttive aiutandovi a sviluppare le vostre idee che così andranno a buon fine più velocemente del previsto.: Non ci sono dubbi che luglio sarà un momento molto positivo per il Leone, dato che, oltre al Sole, potrete contare sull'appoggio di Venere in sestile al vostro segno, inoltre, avrete con voi la comunicatività di Mercurio per poter esprimere le vostre emozioni più personali. In questo periodo riuscirete ad esternare al vostro partner tutto ciò che vi siete sempre tenuti dentro per troppo tempo e il vostro rapporto di coppia potrà svilupparsi in un clima più propizio. Se invece avete il cuore ancora libero, la vostra pazienza non potrà sopportare più a lungo l'assenza di un compagno, o una compagna. Il vostro astrologo Jennaro consiglia di non avere fretta di stabilire un nuovo rapporto, ma sarà meglio che voi valutiate attentamente tutti i pro e i contro. In ogni caso, il periodo a voi più favorevole arriverà dopo la terza settimana.storia d'amore con un/una Toro potrà essere intensa, ma soffrireste le difficoltà di una difficile convivenza e vi ritroverete a dover negoziare gli spazi di potere. Con un/una Cancro dovrete avere molta pazienza al fine di conquistare la sua fiducia, poiché i cancerini hanno bisogno di sentire l'affetto e la comprensione senza imposizioni. Con i Pesci sarà necessario entrare nel loro universo cercando di non alterare l'ordine e i valori del loro amore, altrimenti fuggiranno via senza spiegazioni.: Per voi di segno Leone sono in arrivo alcune possibilità di lavoro con sviluppi positivi che si svolgeranno nella vostra vita in questi giorni. Tutto questo produrrà un apprezzabile successo nella vostra vita professionale. Occorre però che rafforziate i vostri ideali e rimaniate fortemente decisi nei vostri pensieri e le azioni. Non date modo a nessuno di interferire nella vostra creatività. I vostri progetti, che finora non avevano ancora visto la luce del giorno forse anche a causa di mancanza di fondi, oggi potranno finalmente essere materializzati.: Per mantenere un sano benessere fisico sarà meglio non essere indulgenti con voi stessi a tavola. Evitate i cibi prevalentemente grassi per non incorrere in alcune patologie legate alla funzionalità del fegato. Il vostro oroscopo di luglio consiglia un monitoraggio continuo della vostra salute così come anche quella degli altri membri della famiglia. In questo modo potrete evitare indesiderate parcelle mediche.: I vostri numeri fortunati del mese di luglio 2020 sono: 14 28 31 76 84