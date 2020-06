Oroscopo Gemelli luglio 2020

Oroscopo del mese di luglio 2020 per il segno dei Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

avete qualche sogno nel cassetto, questo è il momento in cui tutto si può avverare. L'oroscopo di Jennaro parla chiaro, per voi dei Gemelli sono in arrivo delle novità che possono cambiare in modo positivo la vostra vita. Prendete tutto quello che vi viene regalato, perché ciò che si lascia è perduto. Assaporate la vita e assumete un atteggiamento positivo in tutto quello che fate. I giorni centrali del mese potrebbero mettervi in agitazione a causa di una spesa più onerosa del previsto.: Sin dai primi giorni del mese di luglio 2020 la vita sentimentale dei Gemelli acquisisce una nuova vivacità traboccante di grandi possibilità. Ci sono piacevoli prospettive in arrivo. Nonostante Saturno si trovi attualmente in posizione dissonante con la vostra costellazione, per fortuna, i pianeti veloci stanno formando aspetti favorevoli. Venere in orbita nel vostro segno fa sì che la vostra vita sentimentale avrà un periodo positivo, specialmente a partire dal 12 luglio, data in cui Mercurio termina il moto retrogrado e riprende normale. Questo renderà più fluida la comunicazione con il partner. Se siete ancora single, non passerà molto tempo per rendervi conto di essere innamorati. Il grande Giove si muove in quinconce alla vostra costellazione, per cui se siete in cerca della vostra metà, ci sono tutte le premesse per essere un periodo fortunato per le relazioni. Non ci vorrà tempo per capire che l'amore sta effettivamente bussando alla vostra porta, e dopo aver realizzato ciò, sarete pronti per la vostra storia a due. A metà mese avrete l'opportunità di incontrare una persona che vi conquisterà sin dall'inizio, non lasciatevela sfuggire, perché tutto indica che avete trovato l'amore.: All'inizio di luglio ci potrebbero essere giorni difficili per voi, soprattutto a causa di un sovraccarico di attività che può farvi commettere qualche errore. La buona notizia è che presto Mercurio, il vostro pianeta guida, riprenderà il moto diretto. Questo movimento è il segnale che forze progressive si stanno muovendo per farvi lavorare in maniera più efficace. Nella terza settimana il Sole e Mercurio si scambieranno i ruoli tra di loro. Questa modifica planetaria vi consentirà di fare delle mosse intelligenti per migliorare le vostre prospettive finanziarie. Per voi comincia una fase favorevole di cambiamento. Nell'ultima settimana, Marte in sestile al vostro segno vi solleciterà ad essere più determinati e di andare avanti per la vostra strada senza fermarvi. Tuttavia, Jennaro vi consiglia di evitare inutili rischi correndo troppo. Le decisioni che prenderete adesso saranno di grande rilevanza per tutto l'anno in corso.: Riguardo al vostro benessere, questo per voi sarà un periodo di riflessione che vi permetterà poi di concentrarvi meglio sulle cose più importanti della vostra vita. Fareste bene a controllare il bisogno insaziabile che avete di cibo, perché potrebbe compromettere seriamente la vostra salute. Rallentate il vostro ritmo e optate per una dieta sana.: I vostri numeri fortunati del mese di luglio 2020 sono: 7 28 33 65 71