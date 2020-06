Oroscopo Capricorno luglio 2020

Oroscopo del mese di luglio 2020 per il segno del Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

il Sole in opposizione non è il massimo, ma la buona sorte di Giove non vi abbandonerà nonostante anche la quadratura di Marte e l'opposizione di Mercurio che fino a metà mese orbiterà in moto retrogrado. Questo significa che il pianeta della fortuna vi proteggerà da eventuali ostacoli sia nella vita privata che sul lavoro. Alcuni disagi non saranno semplici da risolvere, ma per la maggior parte di voi nativi del Capricorno, le energie sono a un buon livello e potrete lavorare sui vostri progetti senza accusare troppo la stanchezza. Ovviamente dovrete fare un duro lavoro per ottenere buoni risultati, ma non dimenticate che per alcuni giorni Saturno sarà nel vostro cielo e si congiungerà a Giove e Plutone e, quindi, preparatevi per un rinnovamento importante.: Assaporerete la vostra felicità con il partner. Questo è un mese molto importante per voi del Capricorno. Sarà un periodo favorevole per le relazioni in genere e la vita di coppia. Il transito di Venere in trigono al vostro segno rafforza questa tendenza e aggiunge un fattore di fortuna, soprattutto nella costruzione dei vostri sogni. È importante che impariate a ritrovare la fiducia in voi stessi, dato che spesso siete preda di dubbi o precauzioni superflue. Se siete single, preparatevi a un clima di sentimenti piuttosto alterni, con periodi di alti e bassi. L'opposizione del Sole a Plutone nel segno, porterà alcune sfide da superare e indica il verificarsi di piccoli problemi. Un giorno vi sentirete incompresi e il giorno dopo vi sembrerà di toccare il cielo con le mani. Jennaro consiglia di mantenere un atteggiamento di speranza fino a un momento più propizio per poi liberarvi delle vostre insicurezze e vivere senza timori la vostra storia d'amore.: Saturno giunge nel vostro segno e risveglia le vostre ambizioni aiutandovi a compiere gli sforzi necessari per ottenere un buon successo in ambito lavorativo e professionale. Vincerete la vostra lotta nel frenare gli sforzi di coloro che cercano di sminuire la vostra autorità. Non avrete problemi nell'ottenere ciò che volete. Per alcuni Capricorno può anche verificarsi un significativo cambiamento. Se questo accade, accettatelo con fiducia, perché il vostro astrologo Jennaro è sicuro che sarà molto favorevole. La vostra vita fiorirà. Qualunque sia la situazione attuale, vivrete un periodo ricco di soddisfazioni.: Preparatevi per un'evoluzione globale nella vostra vita, poiché il clima generale del mese luglio 2020 sarà sorretto da una grande dinamicità, ma, fate attenzione, perché queste trasformazioni possono anche provocare un eccesso di tensione nervosa. Tutto andrà bene se vi prendete del tempo per rilassarvi non appena avvertite un primo cenno di stress. Non dimenticate di recuperare le vostre energie fisiche e mentali facendo dello sport, questo è il modo migliore per ritrovare il vostro equilibrio energetico.: I vostri numeri fortunati del mese di luglio 2020 sono: 3 31 57 70 81