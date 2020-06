Oroscopo Cancro luglio 2020

Oroscopo del mese di luglio 2020 per il segno del Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

promette forti sensazioni emotive. Nonostante l'iniziale retrogradazione di Mercurio vi spinga ad evitare le novità, il pianeta della comunicazione vi porterà delle buone soddisfazioni sul piano sia lavorativo che quello strettamente personale e sentimentale. Inoltre, Venere è molto bendisposta alla vostra area zodiacale, per cui favorisce e incrementa il vostro rapporto sentimentale. In ogni caso, nessun Cancro potrà comunque sottrarsi a qualche compromesso. È necessario che controlliate la vostra sensibilità e vi concentriate sulle cose che più vi piacciono. Gli amici saranno la chiave per superare qualche difficoltà e vincere le vostre angosce.: Il transito di Venere in semisestile al vostro segno è indice di buon auspicio sul piano romantico. Avrete un buon rapporto con il partner. Insieme lascerete alle vostre spalle una fase di conflitti e ne comincerete un'altra in cui regnerà l'armonia. Nella vita di tutti i giorni, però, dovrete imparare a condividere con lui/lei i vostri progetti e i sentimenti, poiché la vostra tendenza a tenere segreti i pensieri può irritare la persona che vi sta accanto. Non permettete a nessuno di mettere in discussione il vostro rapporto. Il vostro astrologo Jennaro vi ricorda che siete i soli a decidere della vostra vita sentimentale. Andate avanti e gioite di questo periodo, perché siete favoriti dalle Stelle. I cancerini in cerca della loro anima gemella dovranno attendere con pazienza se vogliono ottenere dei risultati positivi. Rilassatevi e usufruite il bel tempo di luglio, perché non c'è niente di meglio per recuperare l'ottimismo e l'entusiasmo in attesa che qualcuno possa farvi accelerare il battito del cuore. Non disperate, perché a fine mese incontrerete una persona fuori dal comune.: I nati sotto il segno del Cancro sono noti per la loro chiarezza e uno spiccato senso di determinazione. A luglio avrete ben chiaro ciò che volete essere e quello che volete ottenere. Infatti, se rimarrete realistici nelle vostre aspettative, sarete in grado di centrare con successo i vostri bersagli. Un progetto in corso potrebbe raggiungere una conclusione positiva in questo momento e portarvi ad avere l'ammirazione dei vostri colleghi. Tenete le emozioni sotto controllo ed avrete un sicuro successo.: Se state pensando di fare un viaggio, fate molta attenzione perché non avete l'energia adeguata per affrontare lunghi percorsi, soprattutto se non si tratta di un viaggio di piacere ma per lavoro. La quadratura di Marte crea affaticamento e tensioni, perciò potreste non trovarvi nelle giuste condizioni per divertirvi, soprattutto in questo momento in cui state soffrendo le conseguenze di Saturno che purtroppo è tornato in opposizione. Questo vuol dire che qualcosa del passato è di nuovo pesante e voi dovrete combattere di nuovo.: I vostri numeri fortunati del mese di luglio 2020 sono: 25 47 60 68 89