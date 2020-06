Oroscopo Bilancia luglio 2020

Oroscopo del mese di luglio 2020 per il segno della Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

posizioni planetarie sono favorevoli con voi della Bilancia per buona parte del mese di luglio 2020, per cui non ci sono grosse preoccupazioni sia sul lato sentimentale che in tema lavorativo. Il transito del Sole in sestile contribuisce a caricarvi di un buon livello di energia. Cercate comunque di mantenere un equilibrio tra stress e tensione facendo attenzione a non spendere tutte le vostre energie in una volta sola. Vivrete un amore su misura secondo i vostri desideri. Ottimi auspici anche in area lavorativa.: Si apre un periodo positivo e romantico per tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Venere in trigono alla vostra costellazione è la chiave di ogni successo e crescita in amore. Il vostro livello di attrazione sale alle stelle. Non abbiate timore se vi sentirete accesi, ansiosi e spronati quando siete vicini alla persona del cuore. In questa sensazione di vicinanza con il vostro partner, vivrete la gioia di essere compresi, protetti e accettati per quello che siete. Per i Bilancini dal cuore libero c'è la possibilità di vivere una storia romantica molto intensa. Venere, il vostro pianeta governatore, ha deciso di assecondare il vostro sogno d'amore. Concentrate le vostre energie sulla seduzione. Le vostre notti saranno riempite da incontri fugaci ma cariche di sentimento come non era mai accaduto. Sarà difficile che voi rimaniate single ancora per molto. Il vostro astrologo Jennaro consiglia di vivere questi eventi con l'innocenza di chi prova tutto per la prima volta.: Luglio 2020 risulta essere un mese dinamico e positivo. Questo sarà sicuramente un buon periodo per voi della Bilancia, con l'arrivo di un discreto reddito e piacevoli soddisfazioni nell'ambito del lavoro e della carriera. Jennaro propone di utilizzare la vostra esperienza e l'innata capacità intellettuale. Alcune persone vicine al vostro ambiente potrebbero ingelosirsi a causa dei vostri buoni risultati. Sarà meglio restare lontano da tutti i tipi di controversie e concentrarvi sui vostri piani. Precise indicazioni cosmiche fanno capire che i vostri sforzi vi porteranno al desiderato successo.: Siete una persona molto delicata che ha bisogno di cure speciali, nel senso che non dovete sottomettervi a carichi di lavoro che superano una certa soglia. Durante questo mese dovete cercare di non andare oltre i vostri limiti nel modo sbagliato, altrimenti il vostro benessere potrebbe essere compromesso. Farete bene a prendere delle precauzioni affinché ciò non avvenga. Se dovete fare un viaggio, questo potrebbe essere molto positivo, ma bisogna stare attenti perché la quadratura di Saturno non è ancora finita e in queste quattro settimane può creare diversi problemi.: I vostri numeri fortunati del mese di luglio 2020 sono: 15 22 40 69 88