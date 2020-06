Oroscopo Ariete luglio 2020

Oroscopo del mese di luglio 2020 per il segno dell'Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

sarà per l'Ariete un periodo segnato soprattutto dal transito di Marte nel segno. Marte è il vostro pianeta governatore, per cui sul piano generale entrerete in una fase molto positiva un po' in tutti i settori. Di contro avrete la quadratura di Saturno che, in moto retrogrado dal primo del mese, va a congiungersi con Giove e Plutone sottolineando diverse situazioni abbastanza pesanti in cui inevitabilmente vi troverete a dover prendere delle decisioni molto impegnative. A levigare le asperità di questa atmosfera che si farà man mano sempre più estenuante, ci penseranno i transiti associati di Urano in Toro e Nettuno in Pesci. Premesso questo, avrete un buon periodo riguardo tutto ciò che ha a che fare con il lavoro. Non mancheranno momenti difficili, ma se sarete costanti otterrete il meritato successo.: Nelle previsioni di Jennaro ci sono dei buoni risultati per l'Ariete riguardo al romanticismo e ai sentimenti in genere. Avrete un legame più profondo con la persona a voi vicina e una sensazione di benessere nello stare insieme. Vedrete esaudito il vostro desiderio più profondo di amare ed essere riamati. Sarà come tornare indietro nel tempo fino al primo momento in cui avete cominciato a convivere con il vostro partner. Un ritorno che vi soddisferà tanto quanto lo è l'arrivo di qualcosa che volete intensamente. Avrete dei piacevoli giorni da passare in famiglia in cui sarete in grado di sentirvi completamente bene con voi stessi, grazie anche alle tante stelle che vi riempiranno di energia positiva. Se ancora avete il cuore libero, per voi c'è in vista più di una storia romantica, o addirittura la possibilità di numerosi legami appassionati che metteranno ulteriormente in evidenza le vostre abilità di conquistatori. Ci potrebbe anche essere qualche fraintendimento con qualcuno che non sarà contento di vedersi portare via il proprio partner, per cui fate attenzione a non corteggiare persone già impegnate.: Luglio sarà un mese di grandi successi in cui saprete mettere in risalto le vostre molteplici qualità. Riceverete dagli astri la forza necessaria per sfruttare l'arrivo di nuove opportunità e per raggiungere i vostri obiettivi. Molto presto i vostri progetti prenderanno forma e arriverete ad ottenere ottimi risultati se persisterete nella loro esecuzione. Vi adatterete alle nuove circostanze in direzione di un cambiamento positivo del vostro stile di vita. Avrete più fiducia in voi stessi e in tutto ciò che fate. Il vostro astrologo Jennaro è sicuro che la vostra situazione finanziaria migliorerà prima della fine del mese. Se state pensando a un cambiamento di lavoro o di sede, questo non è il momento più propizio.: Non c'è modo di fermare il destino, ma avete la possibilità di renderlo più sopportabile. La tensione e lo stress possono agire negativamente sui vostri muscoli causando rigidità. Per prevenire contratture e/o altri problemi posturali, ricorrete regolarmente alle sedute di terapia fisica in un centro benessere con massaggiatori certificati, oppure scaricate l'eccesso di preoccupazioni praticando uno sport che vi motivi e vi diverta. Sarà altrettanto positivo che voi eseguiate un disinquinamento dell'ambiente onde eliminare le negatività e ripristinare il vostro naturale equilibrio.: I vostri numeri fortunati del mese di luglio 2020 sono: 7 36 45 67 81