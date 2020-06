Oroscopo Acquario luglio 2020

Oroscopo del mese di luglio 2020 per il segno dell'Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

l'uscita di Saturno dal vostro sole natale, per voi dell'Acquario il clima astrologico del mese di luglio 2020 comincia a prendere la giusta direzione. Inoltre, Nettuno in sestile e Venere in trigono, stanno mettendo in atto alcuni cambiamenti con l'intento di risvegliare quell'entusiasmo che da un po' di tempo si stava smorzando. Ciò porterà un'aria di dinamismo nella vostra vita, soprattutto nel campo delle relazioni con le persone. Il sestile di Marte e il quinconce di Mercurio alla vostra costellazione, vi faranno entrare in un nuovo ciclo in cui saranno favorite le nuove conoscenze. Fare amicizia vi sarà più facile, in modo particolare dopo la terza settimana con la Luna Nuova in quinconce alla vostra area zodiacale.: In campo sentimentale e affettivo, gli effetti di Venere ben supportano i vostri sforzi. Per voi si configurano alcuni cambiamenti che presto inizieranno a portare i loro frutti e vi guideranno nella direzione di un'espressione più ricca d'amore. Con la tenerezza aumentano i colori e l'armonia si stabilisce senza far perdere l'intensità al desiderio. Se siete single, per voi ci sono degli incontri in programma, ma ricordate che l'amore a prima vista può giocarvi dei brutti scherzi, specialmente se caratterialmente siete dei timidi. Potreste incontrare persone in grado di scoprire i vostri punti deboli più nascosti e mettervi in difficoltà. Una persona vorrà conquistare il vostro cuore chiedendovi di dichiarare i vostri sentimenti. Non abbiate paura di gioire in un rapporto che promette di stupirvi. Una storia d'amore avrebbe futuro solo se lasciate i vostri dubbi, quindi, non aspettate a lungo, perché se non fate la vostra scelta, perderete l'occasione di realizzare un rapporto meraviglioso.: Riguardo alla vostra attività lavorativa e professionale, alcuni eventi, forse non del tutto positivi, si stanno registrando nel vostro lavoro. Cercate di non perdete la bussola. Il vostro livello di energia è in aumento in questo periodo, per cui, provate ad adottare un atteggiamento positivo in tutto ciò che fate. Un approccio ben pianificato saprà riportarvi di nuovo in pista. Rettificate eventuali piccoli errori che potrebbero ostacolare l'avanzamento della vostra attività. Il duro lavoro e la perseveranza saranno le vostre migliori risposte. Nettuno nel segno vi incita ad affrontare il presente in modo da creare un futuro sicuro per voi e i vostri cari. Quelli intorno a voi resteranno sorpresi nel vedere questo grande cambiamento. Al più presto i vostri problemi prenderanno la strada della soluzione. Fate attenzione, però, a non buttarvi a capofitto in qualche situazione poco chiara, perché le azioni azzardate potrebbero giocarvi un brutto scherzo.: Sicuramente, avere Marte davanti a voi indica un periodo di attività ed entusiasmo, soprattutto a partire dalla seconda decade in poi, ma tutto ciò può generare molta tensione, sia fisica che mentale. Affinché il vostro organismo possa soffrire il meno possibile, dovreste prestare molta attenzione alle cose semplici, come una buona alimentazione, riposo, distensione, igiene personale e soprattutto non commettete eccessi. Fate attenzione ai problemi posturali. Se trascorrete troppo tempo nella stessa posizione, fate una pausa, alzatevi, allungatevi e camminare un po'.: I vostri numeri fortunati del mese di luglio 2020 sono: 6 22 47 63 89